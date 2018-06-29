Пышные сырники с манкой на сковороде: рецепт с фото

Каждая хозяйка отлично знает, что в традиционный состав сырников входят такие ингредиенты, как зернистый творог, куриное яйцо, немного муки и сахарный песок. Если же говорить о манной крупе, то этот ингредиент в оригинальное блюдо не входит. Все же именно манка придает готовым сырникам нежность и легкость, при этом сладкое блюдо получается очень сытным.

При приготовлении сырников с манкой, следует учесть, что тесто по пошаговому рецепту с фото должно настаиваться 15 минут. Только после этого можно обжарить пышные заготовки на сковороде.

Сырники «Минутка»

Существует множество рецептов приготовления этого сладкого завтрака, мы же опишем наиболее традиционный вариант замеса теста для сырников. На подготовку творожной массы придется потратить не больше двух минут, но сам процесс приготовления занимает около 10-15 минут, чтобы манная крупа достаточно хорошо приготовилась.

yandex_ad_1 Требуемые ингредиенты:

манная крупа — 40 грамм;

соль — щепотка;

растительное масло — 4 ложки;

творог зернистый 9% — 240 грамм;

мука 1 сорта — 1 ложка;

сахарный песок — 2 ложки.

Способ приготовления:

Первым делом в емкость перекладывают творожную массу, в нее пересыпают сахарный песок и тщательно растирают компоненты.

Туда же отправляют манную крупу и муку, если творог получился слишком сухой, можно к нему добавить небольшое количество сливок.

В итоге получается очень мягкое и пластичное тесто, из которого легко лепятся заготовки. Настаивать тесто нет необходимости, так как манная крупа хорошо разбухнет после тепловой обработки.

Из творожной массы готовят сырники, каждую заготовку обжаривают на сковороде около восьми минут с каждой стороны. Приготовления производится на минимальном нагреве.

Морковные сырники

Прекрасный вариант сырников с манкой, который позволяет получить пышные заготовки на сковороде. Этот пошаговый рецепт с фото предлагает в качестве дополнения использовать свежую морковь, такое блюдо будет полезным для маленьких детей.

Требуемые продукты:

морковь свежая — 3 штуки;

вода очищенная — 12 стакана;

творог зернистый 9% — 540 грамм;

масло сливочное — 55 грамм;

сахарный песок — 3 ложки;

соль — щепотка;

куриное яйцо — 1 штука;

манная крупа — 1 ложка;

мука 1 сорта — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Морковь очищают от кожуры и измельчают мелкой теркой.

На сковороде растапливают сливочное масло, вливают туда половину стакана воды и перекладывают подготовленный овощ. Тушат морковь в течение десяти минут до готовности.

Когда овощ будет готов, к нему добавляют постепенно манную крупу и оставляют до набухания.

Такая масса оставляется на некоторое время, чтобы она полностью остыла.

Теперь творог перекладывают в миску, к нему кладут сахарный песок и растирают состав.

В готовую перекладывают морковь с манной крупой, добавляют щепотку соли и немного муки, последним вводят куриное яйцо.

Из готового теста формируют сырники и обжаривают их на сковороде до готовности.

yandex_ad_2 Сырники на кефире

Чтобы приготовить действительно вкусные сырники с манкой, достаточно в точности следовать этому пошаговому рецепту с фото. Обжаривать заготовки следует на сковороде, но чтобы сырники вышли пышными, можно запечь их в духовом шкафу. Так как в состав входит кисломолочный продукт, придется дополнительно использовать немного больше муки и разрыхлитель.

Требуемые продукты:

творог зернистый обезжиренный — 270 грамм;

ванильный порошок — 1 пачка;

сахарный песок — 2 ложки;

кефир 3,2% — 140 мл;

манная крупа — 3 ложки;

куриное яйцо — 1 штука;

разрыхлитель — 1 пачка;

мука 1 сорта — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Кефир переливают в миску, после чего туда засыпают манную крупу и оставляют в таком виде на несколько минут.

Когда манка достаточно разбухнет, в такую смесь выкладывают творог, добавляют соль и сахарный песок.

Мука отдельно смешивается с разрыхлителем и постепенно вводится в состав, последним добавляют куриное яйцо.

Масса хорошо вымешивается, а затем из нее формируют оладьи и обжаривают их.

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Сырники с добавлением тыквы

Еще один интересный вариант приготовления сырников с манкой. Этот пошаговый рецепт с фото заслуживает внимания, так как можно получить пышные заготовки, не обжаривая их на сковороде, а запекая в духовке. Этот рецепт идеально подходит для детского питания.

Требуемые продукты:

куриное яйцо — 1 штука;

крупа манная — 2 ложки;

творог зернистый 6% — 270 грамм;

сахарный песок — 2 ложки;

мука 1 сорта — 1 ложка;

мякоть тыквы — 90 грамм;

растительный жир — 4 ложки;

сливочное масло — 30 грамм;

соль — щепотка.

Этапы приготовления:

В миску выкладывают творог и смешивают его с куриным яйцом и сахарным песком.

С помощью терки измельчается тыква, после чего овощ отправляют в сковороду с разогретым сливочным маслом. Оставляют тыкву тушить две минуты, затем добавляют туда пару ложек воды и накрывают крышкой. Тушат овощ до полной готовности.

Добавляют к овощу немного манной крупы и дают ей набухнуть.

Теперь в массу из творога вводится мука, всыпают соль и вводят тыкву с манкой.

Из полученной смеси готовят сырники любым удобным способом.

Сырники добавлением яблок

Приготовить такие сырники просто, достаточно слегка потушить яблоки до мягкости, а уже затем добавить их в заготовленное тесто.

Требуемые продукты:

куриное яйцо -1 штука;

яблоки свежие — 1 штуки;

сахарный песок — 2 ложки;

творог зернистый — 280 грамм;

сметана — 1 ложка;

манная крупа — 35 грамм;

мука 1 сорта — 1 ложка;

сода — щепотка;

соль — щепотка;

сливочное масло — 30 грамм.

Этапы приготовления:

Яблоки отправляют слегка обжариться в сливочном масле, можно присыпать их слегка сахаром, чтобы они покрылись карамелью.

В емкости смешивают творожную массу с куриным яйцом, добавляют соду и соль, вводят куриное яйцо и манную крупу.

В массу вводят ложку сметаны и обжаренные яблоки, отправляют туда же муку.

Заготовки обжаривают на разогретом масле.

Рекомендуется подать сырники со сметанным соусом или различными сладкими джемами. Можно добавить в тесто меньше сахара, если необходимо получить не слишком сладкие сырники.