Самый вкусный манник по классическому рецепту с фото

Манник на кефире — это один из самых любимых пирогов, который имеет нежный вкус и получается очень пышным. Если нужно приготовить на завтрак что-то очень вкусное и быстрое, то такая выпечка станет лучшим выходом из ситуации.

В качестве основы используется мелкая манная крупа, немного муки, а также куриные яйца, кефир и сахарный песок. А чтобы тесто хорошо поднималось при выпечке, следует добавить в него разрыхлитель. Но чтобы получить действительно пышный и ароматный манник, в само тесто добавляют сливочное масло, а также используют добавки в виде орехов, различных ягод, сухофруктов и свежих фруктов. Мы опишем классический рецепт манника на кефире, а также несколько дополнительных вариантов приготовления десерта.

Манный пирог с добавлением тыквы

Можно считать этот рецепт одной из вариаций классического приготовления манника на кефире. В пироге сочетаются такие продукты, как манная крупа и мякоть тыквы, это лакомство особенно придется по вкусу тем, кто предпочитает здоровое питание. Даже маленьким детям десерт придется по душе.

yandex_ad_1 Необходимые продукты:

мякоть тыквы — 350 грамм;

сахарный песок — 1 стакан;

мука 1 сорта — 300 грамм;

ванилин — 1 пачка;

масло сливочное — 100 грамм;

крупа манная — 1 стакан;

лимон среднего размера — 1 штука;

кефир жирностью 3,2% — 300 мл;

куриное яйцо — 2 штуки;

разрыхлитель — 1 пачка.

Этапы приготовления:

Манную крупу пересыпают в миску, куда также заливают стакан кефира. Состав перемешивают, чтобы устранить комочки. Оставляют крупу для набухания.

Очищают тыкву и измельчают мякоть теркой, также следует снять с лимона цедру и выжать из него сок.

Масло слегка размягчают и кладут отдельно в миску, добавляют в него сахар и все растирают несколько минут. В итоге крупинки должны раствориться в сахарной массе. Отправляют туда же куриное яйцо и взбивают.

Можно соединить смесь из масла с измельченной мякотью тыквы и цедрой, все тщательно перемешивают, вливают манную смесь и небольшими порциями вводят в состав муку. Мука предварительно смешивается с ванильным порошком и пачкой разрыхлителя.

Форма для выпечки смазывается маслом, в нее ложкой выкладывают тесто, после чего отправляют пирог выпекаться в течение пятидесяти минут.

Температура жарочного шкафа должна составлять около 180 градусов.

Подавать готовое блюдо можно как в горячем, так и в охлажденном виде. Украшают пирог сахарной пудрой, стружкой кокоса или любым кремом.

Маковый пирог из манки

Достаточно распространенная вариация классического манника на кефире, по этому рецепту выпечка получается нежной и воздушной.

Требуемые продукты:

кефир жирностью 3,2% — 3/4 стакана;

сливочное масло — 100 грамм;

куриное яйцо — 3 штуки;

разрыхлитель — 1 пачка;

маковые семена — 50 грамм;

крупа манная — 250 грамм;

ванильный порошок — 1 пачка;

молоко 3,2% — 100 мл;

мука 1 сорта — 150 грамм.

Пошаговая инструкция:

Семена мака промывают водой три раза, необходимо промыть его очень тщательно. После чего семена помещают в небольшой сотейник и заливают молоком, оставляют кипеть состав в течение десяти минут.

Спустя отведенный промежуток времени, емкость снимается с огня, прикрывается крышкой и тепло укутывается, чтобы мак смог набухнуть.

Манная крупа пересыпается в чашу, туда отправляют кефир и все перемешивают. Оставляют в таком виде на полчаса, чтобы крупа впитала в себя жидкость.

Отдельно соединяют сахарный песок и три куриных яйца, их следует взбивать, пока не получится плотная пена.

На медленном нагреве растапливают сливочное масло и дают ему охладиться. Отправляют в него пачку разрыхлителя, ванилин, взбитую яичную массу и муку.

Последним этапом вводится подготовленный мак и манная крупа в кефире. Все хорошо перемешивают, чтобы получить однородное тесто.

Подготовленная масса выкладывается в форму для пирога. Емкость предварительно смазывается сливочным маслом. Выпекать десерт рекомендуется от 40 до 55 минут. Можно слегка пропитать пирог сладким сиропом.

yandex_ad_2 Диетический манник с добавлением чернослива

Во время диеты очень хочется сладкого, и этот классический рецепт манника на кефире дает возможность побаловать себя вкусной выпечкой. Это отличный пирог, который подходит для тех, кто следит за своей фигурой.

Требуемые компоненты:

крупа манная — 1 стакан;

сахарный песок (или заменить медом) — 4 ложки;

порошок ванили— 1 пачка;

куриные яйца — 2 штуки;

кефир низкой жирности — 250 мл;

ягоды чернослива — 25 штук.

Этапы приготовления:

Обезжиренный кефир наливают в миску, туда же отправляют манную крупу и оставляют на некоторое время, чтобы крупа впитала жидкость.

Спустя отведенный промежуток времени, в тесто вводят ванильный порошок, щепотку соли, четыре ложки сахарного песка и пару куриных яиц.

Чернослив промывают, после чего замачивают его на несколько минут в кипятке. Далее ягоды измельчают ножом на кусочки и отправляют в тесто.

Форму смазывают маслом, вливают в него подготовленную массу и хорошо распределяют ложкой. Отправляют запекаться пирог на сорок минут, а затем украшают ягодами или фруктами.

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Манник с шоколадом в микроволновой печи

Когда необходимо приготовить к завтраку что-то очень простое и быстрое, следует обратить внимание на этот классический рецепт манника на кефире. Процесс запекания будет длиться не более шести минут в микроволновке. В состав можно добавить как обычное какао, так и шоколад в растопленном виде.

Требуемые продукты:

кефир жирный — 150 мл;

растительное масло — 50 мл;

куриное яйцо — 1 штука;

крупа манная — 100 грамм;

сахарный песок — 100 грамм;

мука 1 сорта — 12 стакана;

разрыхлитель — 12 пачки.

Этапы приготовления:

Крупу подготавливают, заливая на сорок минут кефиром. Чтобы основа получилась более вкусной, лучше всего подготовить манку с вечера, а утром начать приготовление пирога.

Когда крупа будет готова, к ней добавляют какао в порошке (топленый шоколад) и сахарный песок, компоненты перемешивают и добавляют к ним куриное яйцо.

Мука перемешивается с половиной пачки разрыхлителя, добавляется к жидким компонентам и замешивается тесто.

Последним этапом вводят растительное масло, после этого заготовку повторно перемешивают и выкладывают в форму.

На приборе выставляют максимальную мощность, устанавливают время на шесть минут и оставляют пирог готовиться.

Когда лакомство будет готово, его можно полить сиропом из вишни или подать со сладким соусом из сметаны.

Манник с черной смородиной

Прекрасный вариант классического манника на кефире, в рецепт дополнительно входят ягоды смородины, которые придают изысканный вкус пирогу.

Требуемые компоненты:

куриное яйцо — 1 штука;

масло сливочное — 100 грамм;

кефир жирный — 1,5 стакана;

сахарный песок — 1 стакан;

крупа манная — 1,5 стакана;

смородина спелая — 1 стакан;

соль — щепотка;

кардамон — 5 грамм;

разрыхлитель — 1 пачка.

Способ приготовления:

Манная крупа заливается подготовленный кефиром, после чего продукты оставляют на один час для расстойки.

Тем временем масло вынимают из холодильника и размягчают. Взбивают продукт с яйцами, постепенно насыпая сахарный песок.

В смесь из манки и кефира добавляют кардамон, отправляют туда разрыхлитель и немного соли.

Черная смородина хорошо промывается и обсушивается, на ягодах не должно оставаться воды.

Две подготовленные массы соединяют и хорошо перемешивают. После чего вводят туда ягоды смородины.

Духовку разогревают до необходимой температуры, форма смазывается маслом и в нее выливают тесто. Форму отправляют в жарочный шкаф, и десерт печется в течение пятидесяти минут.

Пирог манный с добавление клубники

Благодаря тому, что в этот классический рецепт манника на кефире входит клубника, пирог получается очень ароматным. Такая выпечка прекрасно сочетается с любыми кремами для тортов.

Требуемые продукты:

клубника мелкая — 150 грамм;

сахарный песок — 150 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

масло сливочное — 100 грамм;

мука 1 сорта — 150 грамм;

кефир жирный — 200 мл;

разрыхлитель — 1 пачка;

манная крупа — 200 грамм.

Этапы приготовления:

Сначала следует приготовить смесь из манной крупы и кефира, продукты соединяют в миске и оставляют на пятьдесят минут.

Отдельно с помощью миксера взбивают белки куриных яиц в стойкую пену.

Соединяют желтки со сливочным маслом и сахарным песком, перетирают ингредиенты до однородной массы и смешивают с белками. После этого добавляют полученную смесь в манную крупу с кефиром.

К жидкой основе добавляют муку, которую предварительно соединили в разрыхлителем.

Последним этапом кладут ягоды клубники и выкладывают тесто в подготовленную форму.

Запекают десерт в духовом шкафу около сорока пяти минут. Температурный режим следует выставить на отметке 190 градусов. Рекомендуется проверить готовность пирога через тридцать минут после начала выпекания.

Подавать готовый пирог можно со сметанным сладким кремом, или же просто посыпав пудрой из сахара. При желании десерт украшают свежими ягодами и кусочками фруктов.