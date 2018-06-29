16 продуктов, которые нельзя замораживать

СодержаниеВаренные куриные яйцаКофеЖареные блюдаПриготовленные макароныГреческий йогуртГазированные напитки в баночкахКонсервированные продукты питанияРанее размороженное мясоВодянистые овощи и фруктыСвежая зеленьСладкие десерты, посыпанные крошкойЗаливные блюдаШампанскоеШоколадМягкие сыры

«Кто сюда войдет, больше никогда не будет прежним», — такая надпись могла бы появиться на дверце морозильной камеры. А все потому, что многие продукты питания, которые мы по привычке складываем в морозилку, просто не должны там находиться. В лучшем случае они потеряют питательные и вкусовые свойства, в худшем — вы приобретете инфекции и болезни. Так какие же продукты питания не стоит замораживать?

Варенные куриные яйца

Это идеальный продукт для завтрака, который оставлять про запас, все же, не стоит, как и замораживать блюда с ним в составе. Дело в том, что яйца в скорлупе, из-за расширения воды в белке продукта, могут треснуть, таким образом, открыв доступ бактериям, обитающим на поверхности скорлупы, внутрь продукта, что чревато отравлением и возникновением пищевых расстройств. Но даже если яйца останутся цельными, вы все равно не сможете их есть — после заморозки белок приобретает неприятную «резиновую» структуру.

Совет!

Никогда не кладите в морозилку глазурь на основе яичного белка, а также соусы, приготовленные с использованием яиц. Вкусовые качества продуктов после замораживания становятся сомнительными.

Настоящие ценители изысканного напитка советуют держать герметичные пакеты с зернами кофе в морозилке. Там они не только не испортятся, но и сохранят свой аутентичный вкус и аромат. Но как только вы вскрываете упаковку, все меняется — зерна могут собрать конденсат, после чего отсыреют и к тому же впитают посторонние запахи. Пить такой напиток вы вряд ли захотите.

Жареные блюда

Практически все домашние блюда, будь то жареный картофель или аппетитные куриные наггетсы, после хранения в морозилке превращаются в «кашу» либо теряют свои вкусовые свойства. К примеру, картофель отсыревает и больше не хрустит, да еще и становится неприятного серого цвета.

А вы знали?

Исследования специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения, США, выявили связь между частым потреблением жареной пищи и заболеваниями сердечно-сосудистой системы организма и ожирением. Это говорит о том, что жареные продукты питания нужно держать не только подальше от холодильника, но и вашего меню в целом.

Приготовленные макароны

Они в недрах морозильной камеры превращаются в неаппетитное липкое и крахмалистое месиво. Причем, не имеет значения, приготовили вы макароны из твердых сортов пшеницы или мягких. Их лучше не замораживать.

Греческий йогурт

Замораживание свежего йогурта изменит его консистенцию и превратит вкусный молочный продукт в жалкое подобие творожной массы. А когда йогурт подтает, вы получите сыворотку отдельно, а молочные сгустки отдельно. Примерная такая же картина возникает при заморозке творога и сметаны.

Это интересно!

При замораживании йогурта полезные бифидобактерии, содержащиеся в нем, не погибают — и это отличная новость! Плохая состоит в том, что сам йогурт становится непригодным в пищу с точки зрения пищевой ценности продукта.

Газированные напитки в баночках

«Эту ошибку вы можете совершить только один раз», — говорят люди, которые уже успели «охладить» банку со сладкой газировкой в морозилке. Все просто: она взрывается! Сладкий напиток разливается и портит вкус продуктов, которые находятся по соседству.

Консервированные продукты питания

И хотя нет объективных причин, почему консервацию нельзя замораживать, продуктовые отчеты регулирующих пищевую промышленность инстанций утверждают, что чаще всего замораживают небезопасные консервы — с поврежденной упаковкой, истекшим сроком годности и начавшими портиться ингредиентами. Такую консервацию лучше не употреблять в пищу. А замораживать домашнюю консервацию — и вовсе резона нет, поскольку она отлично хранится и без дополнительных движений.

А вы знали?

Категорически запрещено ставить в морозилку горячие блюда. Если вы проигнорируете это правило, температура в камере тотчас же понизится, что в свою очередь приведет к активному размножению бактерий и, как следствие — порче продуктов.

Ранее размороженное мясо

Мясо можно замораживать только один раз! Если оно успело подтаять при внезапном отключении света, его лучше сразу же приготовить. Дело в том, что даже при частичном оттаивании продукта активизируется деятельность бактерий. Это приводит к заражению мяса и потере его качества. Кроме того, повторно замороженный продукт приобретает рыхлую структуру и теряет сочность.

Водянистые овощи и фрукты

Огурцы, томаты, арбуз и сельдерей — все перечисленные продукты питания не переживут «зимовки» в морозильной камере. Чем больше в фруктах и овощах содержится воды, тем больше вероятность их превращения в пресный отсыревший продукт. Все перечисленное можно замораживать лишь в том случае, когда вы собираетесь их готовить, предварительно не размораживая. Например, из арбузных долек может получиться вкусный смузи, а из мороженых томатов отличный сок для приготовления соусов.

Свежая зелень

По аналогии с овощами и фруктами, мороженая зелень — петрушка, базилик и укроп будут уместны не везде. Свежие салаты и смузи они только испортят, а вот в первые и вторые блюда, а также запеканки их можно вводить смело. Зеленый салат, шпинат и щавель лучше вообще не замораживать, поскольку при размораживании они приобретают неприятную слизистую текстуру.

Шейн Аллен, сертифицированный специалист по снижению веса

Салатная зелень после оттаивания увядает и становится водянистой. Когда вы кладете зелень в морозилку, ее питательная ценность уменьшается, цвет и аромат меняются. Но есть продукты, которые могут быть замороженными — это цветная капуста, цуккини, брюссельская капуста, морковь, сквош и горох. Ключевая особенность перечисленных продуктов — низкое содержание влаги.

Сладкие десерты, посыпанные крошкой

Если после Дня рождения или любого другого празднества у вас остались кусочки торта, которые не получится съесть в ближайшее время, лучше с ними сразу же распрощаться. Крошка или панировочные сухари в морозильной камере станут сырыми, мягкими и водянистыми, тем самым испортив вкус сладких десертов.

Заливные блюда

Все блюда, во время приготовления которых вы использовали желатин, нельзя замораживать, поскольку при размораживании желатин кристаллизируется. Таким образом, приготовленные холодец, желе или заливное теряют свои вкусовые свойства, и становятся невкусными.

Совет!

В отличие от готового блюда, составные части холодца отлично поддаются заморозке. Для этого бульон и ломтики мяса нужно поместить в герметичные упаковки и положить в морозилку. Возникла необходимость приготовить холодец? Соедините нужные продукты, введите желатин, охладите и наслаждайтесь аппетитным блюдом!

Шампанское

Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя класть в морозилку шампанское и другие карбонизированные игристые вина. Пузырьки газа в продукте, а также расширение воды при низких температурах, могут привести к тому, что бутылка взорвется прямо в морозильной камере! Правильное охлаждение вина — в ведерке со льдом с небольшим количеством воды.

Шоколад

При хранении шоколада в холодильнике или морозильной камере на его поверхности появляется белесый налет. На вкусе блюда это отражается мало, а вот удовольствие от поедания лакомства убудет.

Мягкие сыры

Сливочные сыры, рикотта, брынза одинаково плохо переживут заморозку. Когда придет время их употребления в пищу, вы увидите водянистые комочки, которые ни вкусом, ни внешним видом уже не порадуют.

Дженнифер Брул, шеф-повар, ресторатор, автор кулинарных книг

Вот факт, который вы не захотите пропустить! Замораживание сыра тофу (соевого творога) не только помогает ему храниться дольше, но и делает его более аппетитным. Я замораживаю тофу, чтобы изменить его текстуру — сделать ее пористой и упругой. Оттаивание сыра после заморозки приводит к тому, что «поры» в нем расширяются, охотнее пропуская в себя соусы, специи и маринады, что отлично влияет на вкусовые качества приготовленного блюда.

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