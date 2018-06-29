Как приготовить ликер из клубники в домашних условиях

Клубнику любит практически каждый. Но ее сезон настолько короткий, что хочется хоть как-то продлить приятные минуты наслаждения этой ягодой. Чтобы дольше наслаждаться ее вкусом, существует много способов обработки этой ягоды. Одним из них является изготовление ликера из клубники. Напиток можно сделать в домашних условиях по простым рецептам, собранным в данной публикации.

Классический рецепт ликера

По предложенной ниже рецептуре ликер получается насыщенного красного цвета, с мягким и ярким клубничным ароматом.

Необходимые продукты:

1 л коньяка, водки или спирта (на выбор);

1 кг клубничных ягод;

1 кг сахарного песка;

30 г лимонного сока;

пол-литра воды.

Приготовление:

Сначала клубника подвергается предварительной обработке. Для этого ее нужно перебрать, чтобы были только хорошие ягоды, затем убрать всю зелень и хвостики. Далее клубнику необходимо помыть и порезать каждую ягодку вдоль-пополам.

yandex_ad_1 Теперь все получившиеся половинки ягод укладываем в банку или бутылку и заливаем выбранным алкоголем. Добавляем сок лимона и закрываем крышкой. Коньяк, спирт или водка должны быть выше клубники на 2 см.

Сосуд с ликером необходимо поставить туда, где есть солнечный свет. Длительность настаивания напитка составляет 16 суток. После выдержки этого времени, настойку нужно хорошо процедить. В качестве фильтра используется марля, сложенная в три слоя.

Далее в кастрюле с водой растворяем сахар и ставим на газовую плиту. Сироп кипятим в течение пяти минут, убирая пенку. Затем оставляем его до полного охлаждения. После полного остывания сиропа, добавляем его к клубничной настойке. Все тщательно размешиваем и разливаем по стерилизованным бутылкам.

Теперь осталось выждать одну неделю, которую ликер должен провести в темном помещении.

Ликер из клубники ХиХи (Ксу-Ксу)

У заводского ликера из клубники ХиХи марки «Georg Hemmeter» имеется ярко малиновый цвет, который в домашних условиях будет не так выражен. Обусловлено это тем, что при производстве в него добавляют красители. Зато у клубничного ликера, который будет сделан собственноручно, аромат и вкус окажутся намного лучше. Рассмотрим еще один простой рецепт.

Для этого рецепта необходимы следующие компоненты:

1 л алкогольного напитка (можно использовать любой: спирт, водка, коньяк и так далее);

1 кг клубничных ягод;

1 кг сахарного песка;

пол-литра прокипяченной воды.

Приготовление:

Сначала необходимо заняться предварительной обработкой ягоды. Ее нужно хорошенько перебрать, чтобы случайно попавшие гнилые плоды не испортили вкуса будущего напитка. Затем удаляем все плодоножки и промываем под проточной водой. Теперь клубнику необходимо порезать на четвертинки и сложить в трехлитровую бутыль.

Ягоды заливаем алкогольной продукцией и плотно закрываем крышкой. Отправляем настаиваться на подоконник, примерно на 14 суток.

Банку время от времени нужно открывать, чтобы образующийся газ мог выйти наружу. После двух недель ожидания, настойку процеживают и хорошенько фильтруют через три слоя марли.

Теперь в кастрюле с водой разводим сахарный песок и доводим до кипения, снимаем пенку и оставляем остывать.

Когда сироп охладится примерно до 30 °C, его вливают в настойку клубники, тщательно перемешивая. Разлить по бутылкам и подождать неделю. Настаиваться напиток должен в темной комнате.

yandex_ad_2 Рецепт быстрого приготовления ликера из клубники

Название следующего простого рецепта напитка говорит само за себя. Этот ликер из клубники готовится в домашних условиях за полчаса, а также не нужно ждать, когда он настоится — употреблять его можно сразу.

Список необходимых ингредиентов:

300 г клубники;

200 мл водки;

2 с. л. сахара.

Приготовление:

Клубнику необходимо хорошо промыть, предварительно перебрав ее и отделив плодоножки. Затем с помощью блендера в большой посуде измельчаем ее до однородной массы. Добавляем в получившуюся кашицу сахар и водку. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.

Пюре из клубники снижает градусы в алкоголе и станет немного тягучим.

Для получения еще более слабого алкогольного напитка, его разбавляют прокипяченной водой.

Готовый ликер наливают в графин и охлаждают. На стол рекомендуется подавать с шоколадом.

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Клубнично-банановый ликер

Алкогольный напиток, сделанный по этому рецепту, обладает оригинальным ароматом и оттенком, который будет ассоциироваться с обычным соком из клубники и банана.

Для его приготовления понадобится:

350 г клубники;

2 банана;

Пол-литра водки;

200 г сахарного песка;

200 мл воды.

Приготовление:

Клубнику необходимо перебрать, убрать зелень и хвостики, помыть. Затем ягоды и фрукты режем кружочками, складываем их слоями в банку.

Заливаем фруктовую нарезку водкой и ставим в солнечное место на одну неделю. Получившуюся настойку необходимо процедить. А в бананы и клубнику добавить сахар, затем нужно подождать немного времени, за которое сахарный песок должен полностью раствориться.

Далее смешиваем сироп с фруктовой настойкой. Оставляем на 14 дней в темноте. По истечении указанного времени ликер можно дегустировать.

Все предложенные рецепты ликеров из ягод клубники можно приготовить в домашних условиях, варьируя и добавляя по вкусу любимые ингредиенты. Быстро и просто можно сделать напиток, чтобы полакомиться незабываемым вкусом любимого плода.