Кабачки в духовке быстро и вкусно: рецепты с фото пошагово

Кабачок действительно уникальный продукт, его используют в сыром виде, а также жарят, тушат и запекают в духовке. Мы поговорим именно о том, какие блюда из кабачков в духовке можно приготовить по простым рецептам. Готовится овощ быстро, поэтому на приготовление не придется тратить много времени, в итоге же получается сытное блюдо, которое можно подать к столу на ужин или обед.

Существует множество рецептов, по которым готовят кабачок в духовке. Можно запечь его в виде лодочек с начинкой, также его нарезают кружочками и посыпают сыром. В качестве добавок используются другие виды овощей, мясной фарш и зелень. Ниже будут описаны самые популярные варианты приготовления кабачков.

Кабачки, запеченные с чесноком и томатами

Это один из самых простых вариантов приготовления кабачков в духовке, по этому рецепту блюдо готовится быстро, при этом получается вкусно и сытно. Для рецепта используется минимальное количество продуктов, поэтому блюдо не затратно.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

молодые кабачки — 1,2 кг;

лук зеленый — 1 пучок;

томаты свежие — 540 грамм;

укроп свежий — 1 пучок;

петрушка свежая — 1 пучок;

чеснок молодой — 6 зубчиков;

куриное яйцо — 2 штуки;

сметана жирная — 1 стакан;

соль крупная — по вкусу;

растительный жир — 6 ложек.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить блюдо, повара рекомендуют подобрать овощи не слишком крупного размера. Кабачки моют и удаляют с них кожуру, после чего овощ нарезают кружочками, толщиной в один сантиметр.

Всю зелень хорошо промывают и дают ей просохнуть, тем временем очищают от шелухи чеснок и нарезают его очень мелко. После сразу измельчают свежую зелень.

Кабачки складывают в миску и поливают растительным маслом, после этого туда же пересыпают свежую зелень, и добавляют немного соли. Заготовки перекладывают на противень.

Томаты промывают и нарезают кружочками, после чего помидоры выкладывают сверху на кабачки. Противень с овощами отправляют в духовой шкаф, чтобы они запеклись до готовности. Для этого достаточно около двадцати минут, температурный режим выставляется на 190 градусов.

Куриные яйца взбивают вилкой, добавляют к ним стакан сметаны и повторно перемешивают. Можно к смеси добавить немного зелени или любого вида сыра. Для аромата используется чеснок.

Когда отведенный период времени для запекания истечет, противень вынимают из духового шкафа и поливают заготовки яичной смесью со сметаной. Помещают противень обратно в духовку и оставляют там до получения золотистой корочки.

Кабачки, запеченные с фаршем и помидорами

Такие кабачки в духовке хозяйка сможет приготовить быстро, если сможет точно следовать рецепту, в итоге получается вкусное блюдо, подходящее для праздничного стола.

Ингредиенты:

кабачок молодой — 1 штука;

сметана жирная (или майонез) — 210 грамм;

фарш свиной — 320 грамм;

зелень петрушки — 1 пучок;

томаты свежие — 2 штуки;

соль крупная — по вкусу.

Процесс приготовления:

Кабачок подготавливается и нарезается кольцами средней толщины. Лист пергаментной бумаги выстилают на противень и смазывают растительным жиром, после чего на него перекладывают нарезанный овощ.

Сверху на каждую заготовку кладется по одной ложке свиного фарша, закрывают все кружочками нарезанных томатов и слегка солят.

Сметана перемешивается с измельченной петрушкой, если есть желание, можно в такой соус добавить немного измельченного чеснока.

Соус выкладывают на поверхность томатов, достаточно всего одной ложки на каждую заготовку. После чего отправляют кабачки в духовку и запекают около получаса.

yandex_ad_2 Лодочки из кабачков с курицей

Прекрасный рецепт быстрого блюда, которое готовится всего за тридцать минут. Кабачки в духовке получаются вкусными, при этом блюдо выходит очень сытным.

Ингредиенты:

кабачок среднего размера — 2 штуки;

томат свежий — 2 штуки;

растительный жир — 3 ложки;

морковь свежая — 1 штука;

майонез — 2 ложки;

лук репчатый — 1 штука;

филе курицы — 230 грамм;

перец салатный — 1 штука;

соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Овощи промывают в воде, а затем с кабачков удаляется кожица. Каждый овощ разрезают на две части, при этом разрез производят вдоль овоща, а затем ложкой удаляют семена.

Филе курицы измельчают кубиками. Лук и морковь очищают и промывают, лук очень мелко шинкуют, а морковь нарезают соломкой или пластинами. Овощи отправляют на сковороду и обжаривают несколько минут до готовности.

Отправляют в сковороду сладкий перец, нарезанный кубиком, туда же следует добавить томаты. Овощная смесь солится и тщательно перемешивается.

В заготовки из кабачка помещают куриный фарш, а затем туда же укладывают начинку из овощей. Овощ укладывают на противень и сверху смазывают майонезом.

Запекают заготовки в духовом шкафу в течение получаса или больше. Температурный режим устанавливается на 180-190 градусов. Готовое блюдо следует украсить свежей зеленью.

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Кабачки с фаршем

Овощи, запеченные с фаршем, получаются нежными и очень сытными, по этому рецепту каждая хозяйка сможет приготовить кабачки в духовке, и получить вкусное блюдо достаточно быстро.

Ингредиенты:

фарш из свинины и говядины — 185 грамм;

перец салатный — 1 штука;

чеснок молодой — 1 зубчик;

масло сливочное — 15 грамм;

кабачок крупный — 1 штука;

лук репчатый — 1 штука;

кетчуп из томатов — 130 грамм;

сыр твердого сорта — 120 грамм;

зелень петрушки — 1 пучок.

Процесс приготовления:

Духовой шкаф предварительно прогревают до 190 градусов. Кабачки следует нарезать ножом на тонкие ломтики вдоль.

Чтобы убрать лишнюю влагу с овоща, рекомендуется слегка посолить заготовки и положить их на бумажное полотенце. Тем временем сладкий салатный перец нарезают мелкими кубиками.

В сковороду кладут сливочное масло, и пока оно прогревается, мелко нарезают репчатый лук и измельчают чеснок. Отправляют оба ингредиента в емкость и обжаривают. После этого кладут к овощной смеси необходимое количество кетчупа и готовят в течение нескольких минут.

Можно на этом этапе добавить немного соли и перца по вкусу.

Берется форма для запекания, на ее дно наливают немного кетчупа, сверху укладывают ломтики нарезанного кабачка.

На овощ кладется слой фарша, подготовленная обжарка и сладкий перец. Таким образом продолжать собирать слои, пока все ингредиенты не закончатся.

Блюдо сверху посыпают измельченным на терке сыром и отправляют для запекания в духовой шкаф, процесс выпечки длится около получаса.

Когда до готовности кабачков в духовке по этому рецепту останется пять минут, верх посыпают зеленью. В итоге мы приготовили быстро и вкусно кабачки вместе с фаршем.

Кабачки, запеченные с яйцом и сыром

Такие кабачки в духовке готовятся быстро, при этом рецепт рассказывает, как получить вкусное блюдо за несколько минут. В данном случае повара рекомендуют использовать цуккини, но если их нет, берутся молодые кабачки.

Ингредиенты:

сыр твердый любого сорта — 65 грамм;

молодой кабачок — 2 штуки;

куриные яйца — 3 штуки.

Процесс приготовления:

Кабачки промывают и оставляют с кожицей, так как плоды молодые и кожура у них мягкая.

Овощ нарезают кружочками, можно использовать нарезку кубиками, так как блюдо будет запекаться в форме.

Кабачки отправляют в форму для запекания, лучше всего подобрать глубокую форму. Емкость предварительно смазывают растительным жиром.

Куриные яйца слегка взбивают, к ним добавляют специи по вкусу и немного соли. Подготовленной яичной массой заливают кабачки, а сверху блюдо посыпают слоем сыра.

Блюдо запекают в духовом шкафу 40 минут. Температурный режим выставляют на уровне 200 градусов. Подают гостям в горячем виде, посыпав зеленью.

Кабачки с шампиньонами

Грибы прекрасно сочетаются с любыми видами овощей, и кабачок не является исключением. Дополнит вкус блюда белый кунжут, который добавит закуске аромата.

Ингредиенты:

молодой кабачок — 2 штуки;

томаты черри — 16 штук;

шампиньоны свежие — 170 грамм;

белый кунжут — 1 ложка;

сыр твердого сорта — 180 грамм;

перец молотый — по вкусу;

растительный жир — 3 ложки;

соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить быстро и вкусно кабачки в духовке, необходимо по рецепту подготовить шампиньоны. Их моют и нарезают тонкими ломтиками, кабачки же нарезают кружочками. Томаты следует порезать на две части, а сыр измельчить теркой.

Все овощи отправляют в сковороду с разогретым маслом и жарят несколько минут, после чего также поступают с грибами. Овощи с грибами тушат пять минут.

В форму для выпечки кладутся кабачки, на них укладывают смесь из овощей и грибов. Последним этапом кладут свежие томаты. Составляющие посыпают солью и перцем.

Жарочный шкаф предварительно прогревают, после чего в него помещают форму с овощами и грибами, запекают блюдо пятнадцать минут.

Через отведенный промежуток времени блюдо достают из духовки, сверху посыпают тертым сыром и кунжутом. Отправляют обратно в духовку еще на десять минут.

Существует еще несколько сотен вариантов приготовления блюд из кабачков, все их можно запекать в духовке. Так как кабачок является диетическим овощем, его разрешено применять во время поста и на диете. Для этого следует подбирать такие рецепты, в составе которых будет отсутствовать мясо.

Для диетического блюда разрешено использовать куриное филе или мясо индейки. Кабачок прекрасно сочетается с томатами, различными грибами, твердым сыром и другими овощами. Очень популярно готовить в духовке блюдо из томатов, кабачков и баклажанов, которые запекают под соусом и сыром.