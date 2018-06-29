Кабачки в духовке быстро и вкусно: рецепты с фото пошагово 

Кабачок действительно уникальный продукт, его используют в сыром виде, а также жарят, тушат и запекают в духовке. Мы поговорим именно о том, какие блюда из кабачков в духовке можно приготовить по простым рецептам. Готовится овощ быстро, поэтому на приготовление не придется тратить много времени, в итоге же получается сытное блюдо, которое можно подать к столу на ужин или обед.
Существует множество рецептов, по которым готовят кабачок в духовке. Можно запечь его в виде лодочек с начинкой, также его нарезают кружочками и посыпают сыром. В качестве добавок используются другие виды овощей, мясной фарш и зелень. Ниже будут описаны самые популярные варианты приготовления кабачков.
Кабачки, запеченные с чесноком и томатами
Это один из самых простых вариантов приготовления кабачков в духовке, по этому рецепту блюдо готовится быстро, при этом получается вкусно и сытно. Для рецепта используется минимальное количество продуктов, поэтому блюдо не затратно.
yandex_ad_1 Ингредиенты:
молодые кабачки — 1,2 кг;
лук зеленый — 1 пучок;
томаты свежие — 540 грамм;
укроп свежий — 1 пучок;
петрушка свежая — 1 пучок;
чеснок молодой — 6 зубчиков;
куриное яйцо — 2 штуки;
сметана жирная — 1 стакан;
соль крупная — по вкусу;
растительный жир — 6 ложек.
Процесс приготовления:
Чтобы приготовить блюдо, повара рекомендуют подобрать овощи не слишком крупного размера. Кабачки моют и удаляют с них кожуру, после чего овощ нарезают кружочками, толщиной в один сантиметр.
Всю зелень хорошо промывают и дают ей просохнуть, тем временем очищают от шелухи чеснок и нарезают его очень мелко. После сразу измельчают свежую зелень.
Кабачки складывают в миску и поливают растительным маслом, после этого туда же пересыпают свежую зелень, и добавляют немного соли. Заготовки перекладывают на противень.
Томаты промывают и нарезают кружочками, после чего помидоры выкладывают сверху на кабачки. Противень с овощами отправляют в духовой шкаф, чтобы они запеклись до готовности. Для этого достаточно около двадцати минут, температурный режим выставляется на 190 градусов.
Куриные яйца взбивают вилкой, добавляют к ним стакан сметаны и повторно перемешивают. Можно к смеси добавить немного зелени или любого вида сыра. Для аромата используется чеснок.
Когда отведенный период времени для запекания истечет, противень вынимают из духового шкафа и поливают заготовки яичной смесью со сметаной. Помещают противень обратно в духовку и оставляют там до получения золотистой корочки.
Кабачки, запеченные с фаршем и помидорами
Такие кабачки в духовке хозяйка сможет приготовить быстро, если сможет точно следовать рецепту, в итоге получается вкусное блюдо, подходящее для праздничного стола.
Ингредиенты:
кабачок молодой — 1 штука;
сметана жирная (или майонез) — 210 грамм;
фарш свиной — 320 грамм;
зелень петрушки — 1 пучок;
томаты свежие — 2 штуки;
соль крупная — по вкусу.
Процесс приготовления:
Кабачок подготавливается и нарезается кольцами средней толщины. Лист пергаментной бумаги выстилают на противень и смазывают растительным жиром, после чего на него перекладывают нарезанный овощ.
Сверху на каждую заготовку кладется по одной ложке свиного фарша, закрывают все кружочками нарезанных томатов и слегка солят.
Сметана перемешивается с измельченной петрушкой, если есть желание, можно в такой соус добавить немного измельченного чеснока.
Соус выкладывают на поверхность томатов, достаточно всего одной ложки на каждую заготовку. После чего отправляют кабачки в духовку и запекают около получаса.
yandex_ad_2 Лодочки из кабачков с курицей
Прекрасный рецепт быстрого блюда, которое готовится всего за тридцать минут. Кабачки в духовке получаются вкусными, при этом блюдо выходит очень сытным.
Ингредиенты:
кабачок среднего размера — 2 штуки;
томат свежий — 2 штуки;
растительный жир — 3 ложки;
морковь свежая — 1 штука;
майонез — 2 ложки;
лук репчатый — 1 штука;
филе курицы — 230 грамм;
перец салатный — 1 штука;
соль — по вкусу.
Процесс приготовления:
Овощи промывают в воде, а затем с кабачков удаляется кожица. Каждый овощ разрезают на две части, при этом разрез производят вдоль овоща, а затем ложкой удаляют семена.
Филе курицы измельчают кубиками. Лук и морковь очищают и промывают, лук очень мелко шинкуют, а морковь нарезают соломкой или пластинами. Овощи отправляют на сковороду и обжаривают несколько минут до готовности.
Отправляют в сковороду сладкий перец, нарезанный кубиком, туда же следует добавить томаты. Овощная смесь солится и тщательно перемешивается.
В заготовки из кабачка помещают куриный фарш, а затем туда же укладывают начинку из овощей. Овощ укладывают на противень и сверху смазывают майонезом.
Запекают заготовки в духовом шкафу в течение получаса или больше. Температурный режим устанавливается на 180-190 градусов. Готовое блюдо следует украсить свежей зеленью.
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Кабачки с фаршем
Овощи, запеченные с фаршем, получаются нежными и очень сытными, по этому рецепту каждая хозяйка сможет приготовить кабачки в духовке, и получить вкусное блюдо достаточно быстро.
Ингредиенты:
фарш из свинины и говядины — 185 грамм;
перец салатный — 1 штука;
чеснок молодой — 1 зубчик;
масло сливочное — 15 грамм;
кабачок крупный — 1 штука;
лук репчатый — 1 штука;
кетчуп из томатов — 130 грамм;
сыр твердого сорта — 120 грамм;
зелень петрушки — 1 пучок.
Процесс приготовления:
Духовой шкаф предварительно прогревают до 190 градусов. Кабачки следует нарезать ножом на тонкие ломтики вдоль.
Чтобы убрать лишнюю влагу с овоща, рекомендуется слегка посолить заготовки и положить их на бумажное полотенце. Тем временем сладкий салатный перец нарезают мелкими кубиками.
В сковороду кладут сливочное масло, и пока оно прогревается, мелко нарезают репчатый лук и измельчают чеснок. Отправляют оба ингредиента в емкость и обжаривают. После этого кладут к овощной смеси необходимое количество кетчупа и готовят в течение нескольких минут.
Можно на этом этапе добавить немного соли и перца по вкусу.
Берется форма для запекания, на ее дно наливают немного кетчупа, сверху укладывают ломтики нарезанного кабачка.
На овощ кладется слой фарша, подготовленная обжарка и сладкий перец. Таким образом продолжать собирать слои, пока все ингредиенты не закончатся.
Блюдо сверху посыпают измельченным на терке сыром и отправляют для запекания в духовой шкаф, процесс выпечки длится около получаса.
Когда до готовности кабачков в духовке по этому рецепту останется пять минут, верх посыпают зеленью. В итоге мы приготовили быстро и вкусно кабачки вместе с фаршем.
Кабачки, запеченные с яйцом и сыром
Такие кабачки в духовке готовятся быстро, при этом рецепт рассказывает, как получить вкусное блюдо за несколько минут. В данном случае повара рекомендуют использовать цуккини, но если их нет, берутся молодые кабачки.
Ингредиенты:
сыр твердый любого сорта — 65 грамм;
молодой кабачок — 2 штуки;
куриные яйца — 3 штуки.
Процесс приготовления:
Кабачки промывают и оставляют с кожицей, так как плоды молодые и кожура у них мягкая.
Овощ нарезают кружочками, можно использовать нарезку кубиками, так как блюдо будет запекаться в форме.
Кабачки отправляют в форму для запекания, лучше всего подобрать глубокую форму. Емкость предварительно смазывают растительным жиром.
Куриные яйца слегка взбивают, к ним добавляют специи по вкусу и немного соли. Подготовленной яичной массой заливают кабачки, а сверху блюдо посыпают слоем сыра.
Блюдо запекают в духовом шкафу 40 минут. Температурный режим выставляют на уровне 200 градусов. Подают гостям в горячем виде, посыпав зеленью.
Кабачки с шампиньонами
Грибы прекрасно сочетаются с любыми видами овощей, и кабачок не является исключением. Дополнит вкус блюда белый кунжут, который добавит закуске аромата.
Ингредиенты:
молодой кабачок — 2 штуки;
томаты черри — 16 штук;
шампиньоны свежие — 170 грамм;
белый кунжут — 1 ложка;
сыр твердого сорта — 180 грамм;
перец молотый — по вкусу;
растительный жир — 3 ложки;
соль — по вкусу.
Процесс приготовления:
Чтобы приготовить быстро и вкусно кабачки в духовке, необходимо по рецепту подготовить шампиньоны. Их моют и нарезают тонкими ломтиками, кабачки же нарезают кружочками. Томаты следует порезать на две части, а сыр измельчить теркой.
Все овощи отправляют в сковороду с разогретым маслом и жарят несколько минут, после чего также поступают с грибами. Овощи с грибами тушат пять минут.
В форму для выпечки кладутся кабачки, на них укладывают смесь из овощей и грибов. Последним этапом кладут свежие томаты. Составляющие посыпают солью и перцем.
Жарочный шкаф предварительно прогревают, после чего в него помещают форму с овощами и грибами, запекают блюдо пятнадцать минут.
Через отведенный промежуток времени блюдо достают из духовки, сверху посыпают тертым сыром и кунжутом. Отправляют обратно в духовку еще на десять минут.
Существует еще несколько сотен вариантов приготовления блюд из кабачков, все их можно запекать в духовке. Так как кабачок является диетическим овощем, его разрешено применять во время поста и на диете. Для этого следует подбирать такие рецепты, в составе которых будет отсутствовать мясо.
Для диетического блюда разрешено использовать куриное филе или мясо индейки. Кабачок прекрасно сочетается с томатами, различными грибами, твердым сыром и другими овощами. Очень популярно готовить в духовке блюдо из томатов, кабачков и баклажанов, которые запекают под соусом и сыром.