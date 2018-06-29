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Фруктовый салат с персиком и оригинальной заправкой — летний эксперимент на кухне
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Фруктовый салат с персиком и оригинальной заправкой — летний эксперимент на кухне 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Любой фруктовый салат — это всегда необычно! И готовится он для тех, кто любит нетрадиционное сочетание вкусов. Клубника, яблоко, персик на листе пекинского салата и все это под оригинальной заправкой. Стоит попробовать!
Фруктовый салат с персиком/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
200 г клубники,
1 яблоко,
1 персик,
3 ст. ложки сока лайма,
1 ст. ложка белого бальзамического уксуса,
кочан пекинского салата,
3 ст. ложки растительного масла,
щепотка сахара,
50 г рубленого фундука,
соль, молотый перец по вкусу.
Приготовление:
Пекинский салат вымыть, разобрать на листья. Несколько больших листьев оставить, остальные нарезать соломкой.
У персика удалить косточку и кожицу, мякоть нарезать кубиками. Яблоки очистить, мякоть нарезать кубиками, сбрызнуть их соком лайма.
Клубнику вымыть, обсушить и нарезать дольками. Все соединить и осторожно перемешать.
Сделать заправку. Оставшийся сок лайма, бальзамический уксус, растительное масло, сахар, соль, молотый перец соединить и слегка взбить венчиком.
Салат полить заправкой и еще раз аккуратно перемешать. На блюдо положить целые листья пекинского салата, на них выложить готовый салат. Украсить орехами.
Время приготовления: 35 минут. В одной порции 230 ккал. Белки — 9 г, жиры — 8 г, углеводы — 16 г.
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