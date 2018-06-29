Фруктовый салат с персиком и оригинальной заправкой — летний эксперимент на кухне

Любой фруктовый салат — это всегда необычно! И готовится он для тех, кто любит нетрадиционное сочетание вкусов. Клубника, яблоко, персик на листе пекинского салата и все это под оригинальной заправкой. Стоит попробовать!

Фруктовый салат с персиком/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

200 г клубники,

1 яблоко,

1 персик,

3 ст. ложки сока лайма,

1 ст. ложка белого бальзамического уксуса,

кочан пекинского салата,

3 ст. ложки растительного масла,

щепотка сахара,

50 г рубленого фундука,

соль, молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Пекинский салат вымыть, разобрать на листья. Несколько больших листьев оставить, остальные нарезать соломкой.

У персика удалить косточку и кожицу, мякоть нарезать кубиками. Яблоки очистить, мякоть нарезать кубиками, сбрызнуть их соком лайма.

Клубнику вымыть, обсушить и нарезать дольками. Все соединить и осторожно перемешать.

Сделать заправку. Оставшийся сок лайма, бальзамический уксус, растительное масло, сахар, соль, молотый перец соединить и слегка взбить венчиком.

Салат полить заправкой и еще раз аккуратно перемешать. На блюдо положить целые листья пекинского салата, на них выложить готовый салат. Украсить орехами.

Время приготовления: 35 минут. В одной порции 230 ккал. Белки — 9 г, жиры — 8 г, углеводы — 16 г.