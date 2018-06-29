Некачественный фарш производят в Арсеньеве

Качество домашнего фарша из Арсеньева поставлено под большое сомнение приморскими ветеринарами.

При проверке мясных продуктов одного из хозяйств Арсеньева сотрудниками ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» были обнаружены ДНК курицы и растений.

«При проведении испытаний в говяжьем фарше, присутствовали ДНК домашней курицы, домашней свиньи и ДНК растений. ДНК курицы также обнаружена и в свином фарше», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Отметим, примеси ненужных смесей в мясном фарше говорят о том, что часть мяса в производимой продукции был заменена более дешёвыми продуктами.