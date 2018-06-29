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Некачественный фарш производят в Арсеньеве
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Некачественный фарш производят в Арсеньеве 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Качество домашнего фарша из Арсеньева поставлено под большое сомнение приморскими ветеринарами.
При проверке мясных продуктов одного из хозяйств Арсеньева сотрудниками ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» были обнаружены ДНК курицы и растений.
«При проведении испытаний в говяжьем фарше, присутствовали ДНК домашней курицы, домашней свиньи и ДНК растений. ДНК курицы также обнаружена и в свином фарше», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Отметим, примеси ненужных смесей в мясном фарше говорят о том, что часть мяса в производимой продукции был заменена более дешёвыми продуктами.
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