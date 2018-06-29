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Почему нужно хранить хлеб в морозилке
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Почему нужно хранить хлеб в морозилке 

Steaklovers.ru 51 минуту назад
Фото: Steaklovers.ru
Свежеиспеченный хлеб вкусный пока свежий. Потом он начинает крошиться, черстветь и в конце-концов плесневеет. Но мало кто знает, сохранить хлеб в идеальном состоянии можно очень долго просто положив его в морозилку. Вот 5 простых трюков, помогут правильно хранить хлеб в морозилке и размораживать его без потери вкуса и аромата.
Замораживать нужно только свежий хлеб— либо в день покупки или на следующий день. Черствому же ничего уже не поможет. Он годится только на сухари. Положив в морозилку черствый хлеб, хоть через 2 недели, хоть через месяц вы достанете оттуда все тот же черствый хлеб.
Дважды один и тот же хлеб не замораживают. Поэтому если вы сомневаетесь, что сможете съесть за раз весь запас хлеба, перед заморозкой нарежьте хлеб на небольшие кусочки. В этом случае вы сможете брать ровно столько кусков хлеба, сколько вам нужно.
Перед тем как заморозить хлеб, его помещают в полиэтиленовую пленку или в закрывающийся пластиковый пакет. При этом прежде чем запечатать пакет из него нужно выпустить как можно больше воздуха. В пищевую пленку хлеб заворачивают максимально плотно, делая несколько слоев.
Из морозилки хлеб достают за несколько часов до использования и оставляют его оттаивать естественным путем при комнатной температуре. Хлеб размораживают прямо в пакете или полиэтиленовой пленке. Их снимают уже после того, как хлеб разморозится.
Аромат размороженного хлеба станет более насыщенным, а текстура мягкой, если после того как он оттаял на 10 минут поместить хлеб в разогретую до 175 °C духовку. Перед разогреванием багета его можно смазать водой — тогда вы получите еще и хрустящую корочку.
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