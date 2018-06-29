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Рецепт дня: Гречневые котлеты под грибным соусом
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Рецепт дня: Гречневые котлеты под грибным соусом 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Необычное блюдо, которое придется по вкусу в том числе тем, кто не ест мяса, предлагает приготовить Sobesednik.ru — гречневые котлеты под грибным соусом.
Вам понадобится:
• гречка — 1 стакан
• белые сухари перетертые — 4 ст. ложки
• рисовая мука — 6 ст. ложек
• соль, перец, кардамон, кумин — по вкусу
Для соуса:
• лук — 2 шт.
• белые грибы — 200 г  • овощной бульон — 2 стакана
1. Отварите стакан гречки в трех стаканах воды.
2. Добавьте четыре ложки перетертых белых сухарей, 4 ложки рисовой муки, соль, перец, кумин, кардамон — по вкусу.
3. Две луковицы потушите на сковороде, добавьте белые грибы. Когда прожарятся, влейте овощной бульон, положите 2 ложки рисовой муки, соль, перец по вкусу. Постоянно перемешивайте.
4. Отдельно из гречневой массы слепите котлеты, обмакните их в рисовую муку, чтобы они стали хрустящими.
Выложите на блюдо, а сверху залейте грибным соусом. Очень сытно. Приятного аппетита!
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