Рецепт дня: Гречневые котлеты под грибным соусом

Необычное блюдо, которое придется по вкусу в том числе тем, кто не ест мяса, предлагает приготовить Sobesednik.ru — гречневые котлеты под грибным соусом.

Вам понадобится:

• гречка — 1 стакан

• белые сухари перетертые — 4 ст. ложки

• рисовая мука — 6 ст. ложек

• соль, перец, кардамон, кумин — по вкусу

Для соуса:

• лук — 2 шт.

• белые грибы — 200 г • овощной бульон — 2 стакана

1. Отварите стакан гречки в трех стаканах воды.

2. Добавьте четыре ложки перетертых белых сухарей, 4 ложки рисовой муки, соль, перец, кумин, кардамон — по вкусу.

3. Две луковицы потушите на сковороде, добавьте белые грибы. Когда прожарятся, влейте овощной бульон, положите 2 ложки рисовой муки, соль, перец по вкусу. Постоянно перемешивайте.

4. Отдельно из гречневой массы слепите котлеты, обмакните их в рисовую муку, чтобы они стали хрустящими.

Выложите на блюдо, а сверху залейте грибным соусом. Очень сытно. Приятного аппетита!