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Как распознать вредный поддельный рис
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Как распознать вредный поддельный рис 

Steaklovers.ru 31 минуту назад
Фото: Steaklovers.ru
Пластиковый рис из Китая идет на экспорт в огромных количествах. Это не совсем синтетика, но есть такой продукт не стоит никому — опасность для здоровья очень велика.
В основе странного риса лежит картофельный крахмал. Но сам по себе крахмал форму держать не будет и поэтому китайцы добавляют к нему пластик. Съели 100-150 грамм «особого» риса? Считайте, что пообедали пластиковым пакетом.
Без проверки на стол лучше никакой рис не ставить. Отличить пластиковую подделку от настоящего риса помогут сравнительно несложные тесты.
В воде пластиковый рис будет всплывать. В огне загорится и будет издавать резкий химический запах. Растолченный в ступе натуральный рис превратится в белый порошок, искусственный даст желтый оттенок.
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