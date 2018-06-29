Ингеборга Дапкунайте и другие звезды на презентации завтраков с Аленой Долецкой и Meet For Charity

Что: презентация завтраков с Аленой Долецкой и Meet For Charity.

Где: Ресторан «Bistrot Берёзка», Москва.

Когда: 28.06.2018.

Люди говорят: В «Bistrot Берёзка» прошла презентация завтраков с Аленой Долецкой и Meet For Charity. Алена Долецкая и шеф-повар Режис Тригель угощали гостей блюдами, приготовленными на основе рецептов из книги Алены «Утро. 50 завтраков». Теперь с 29 июня и до конца августа в «Bistrot Берёзка» будут подавать два варианта благотворительных завтраков, а средства от их продажи будут переводиться в фонд помощи хосписам «Вера».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ingeborga-dapkunajte-i-drugie-zvezdy-na-prezentatsii-zavtrakov-s-alenoj-doletskoj-i-meet-for-charity/