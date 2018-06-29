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Оксана Лаврентьева и Ингеборга Дапкунайте на презентации завтраков от Алены Долецкой
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Оксана Лаврентьева и Ингеборга Дапкунайте на презентации завтраков от Алены Долецкой 

Harper’s Bazaar 14 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера, 28 июня, в «Bistrot Берёзка» состоялась презентация завтраков с Аленой Долецкой и Meet For Charity. Гостям были презентованы блюда, разработанные шеф-поваром Режисом Тригелем на основе рецептов из книги Алены «Утро. 50 завтраков». С сегодняшнего дня и до конца августа в «Bistrot Берёзка» будут подавать два варианта завтраков. Вырученные средства от их продажи будут переводиться в фонд помощи хосписам «Вера». На запуске благотворительной инициативы побывали: Ингеборга Дапкунайте, Оксана Лаврентьева, Наташа Османн, Ясмина Муратович, Виталий Козак, Мария Шалаева, Дарья Лисиченко и многие другие.
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