Гениальные идеи для приготовления картофельного пюре

Картофельное пюре — любимый традиционный гарнир. Благодаря своей универсальности и гармоничному вкусу, пюре чудесно сочетается с любыми блюдами — от стейков до овощных рагу. Каждый кулинар знаком с рецептом пюре и знает секреты, которые помогают сделать пюре еще нежнее и вкуснее. Но даже в таком традиционном рецепте есть место творчеству. Небольшие изменения — и пюре может заиграть новыми оттенками вкусов, радуя необычностью внешнего вида. Мы собрали для вас восемь рецептов, которые отличаются не только новым содержанием, но и нестандартной формой.

Пюре с луковыми чипсами

1,5 килограмма картофеля, очищенного и нарезанного на половинки 4 очищенных зубчика чеснока 2 чашки рапсового масла 6 больших луковиц-шалот, тонко нарезанных 100 граммов сливочного масла Соль по вкусу

В большой кастрюле, сварить картофель и чеснок. Варить на умеренном огне, пока картофель не станет мягким. В это время, в сковородке с толстым дном разогреть рапсовое масло и обжарить лук до золотистого цвета.

Когда картофель будет готов, сделать из него пюре по стандартному рецепту. При сервировке на тарелке, украсить пюре кольцами обжаренного лука.

Картофельная шантилья с сырной корочкой

1 килограмм картофеля, очищенного и нарезанного на половинки 1/2 чашки холодного молока 7 столовых ложек сливочного масла Свежемолотый перец 1 чашка жирных сливок 1/2 чашки тертого сыра пармезан Соль

Разогреть духовку до 200 °C. Положить картофель в большую кастрюлю и залить водой. Варить на умеренном огне до готовности, около 12 минут. Размять картофель с молоком и специями, затем выложить в смазанную маслом форму для запекания. Сверху залить сливками, смешанными с пармезаном.

Пюре из красного картофеля

2 килограмма красного картофеля, очищенного и нарезанного на половинки 200 граммов сливочного масла 2 чашки теплого молока Пучок зеленого лука, тонко нарезанного Свежемолотый перец Соль по вкусу

Готовится по принципу обычного пюре, с той лишь разницей, что при чистке, на клубнях остается немного кожуры. В итоге, пюре с добавлением кожуры приобретает необычный вид благодаря красным вкраплениям.

Картофельное пюре

2 килограмма картофеля, очищенного и нарезанного на половинки 2 зубчика чеснока 4 столовые ложки несоленого сливочного масла 1/4 чашки жирных сливок Соль и свежемолотый перец

Пюре по стандартному рецепту станет еще вкуснее, если вместо молока использовать сливки, а при варке клубней добавить в воду чеснок.

Сладкий картофель с яблочным маслом

1,5 килограмма сладкого картофеля 6 столовых ложек сливочного масла 1/2 стакана яблочного масла Соль

Разогреть духовку до 350 °. Сладкий картофель нарезать дольками и выложить на противень. Запекать в течение полутора часов, пока он не станет мягким. Затем, в большой миске размять картофель со сливочным маслом и яблочным маслом.

Пюре из печеного картофеля с сыром и оливковым маслом

2 головки чеснока 100 граммов оливкового масла 2 килограмма картофеля, очищенного и порезанного на половинки Вода Соль 3 чашки густых сливок 200 граммов твердого сыра

Разогреть духовку до 180. Нарезанный дольками картофель выложить на противень и запекать в течение двух часов вместе с дольками чеснока. Затем разомните картофель толкушкой, добавьте оливковое масло и тертый сыр. Блюдо можно подавать на стол.

Пюре-крем

2 килограмма картофеля, очищенного и порезанного на половинки 150 граммов сливочного масла 1 чашка жирных сливок Соль и свежемолотый белый перец 2 столовые ложки мелко нарезанного лука

Отварите картофель и взбейте масло в блендере до кремообразного состояния. Затем, слейте воду с картофеля и смешайте с маслом. После этого блендером взбейте смесь до кремообразной субстанции, поочередно добавляя остальные игредиенты.

Пюре со сметаной

100 граммов сливочного масла 1 стакан молока 1/4 чашки сметаны

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой, варите картофель на умеренном огне до готовности, около 25 минут. Затем измельчите картофель толкушкой, парралельно растопив масло в молоке. Получившейся смесью залейте молоко и замешивайте пюре, постепенно добавляя сметану.