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Конфеты «Птичье молоко»
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Конфеты «Птичье молоко» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Для многих из нас конфеты «Птичье молоко» — одно из любимых лакомств с детства. Воспользовавшись нашим рецептом, вы легко можете приготовить их дома.
Ингредиенты
Сахар 150-250 г  яичные белки 4 шт  желатин 2 ст. л.
сливочное масло 100 г  шоколад 200 г  ваниль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Желатин залейте 1 стаканом холодной воды.
Прямоугольную форму застелите фольгой.
Половину шоколада и половину масла растопите на водяной бане. Полученной смесью залейте дно и бока формы. Поместите в холодильник.
Белки взбейте в крепкую пену, добавьте сахар и ваниль, взбейте до полного растворения сахара. Желатин поместите на водяную баню и нагревайте, пока он полностью не растворится. Пропустите через сито и влейте в белки. Хорошо перемешайте.
Выложите белковую массу в форму, разровняйте и поместите в холодильник. Через 15 минут оставшийся шоколад и масло растопите на водяной бане. Залейте сверху белковую массу. Снова поместите в холодильник на 15-20 минут. Когда конфеты полностью застынут, нарежьте их острым ножом и подавайте.
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