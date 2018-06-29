Конфеты «Птичье молоко»

Для многих из нас конфеты «Птичье молоко» — одно из любимых лакомств с детства. Воспользовавшись нашим рецептом, вы легко можете приготовить их дома.

Ингредиенты

Сахар 150-250 г яичные белки 4 шт желатин 2 ст. л.

сливочное масло 100 г шоколад 200 г ваниль по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Желатин залейте 1 стаканом холодной воды.

Прямоугольную форму застелите фольгой.

Половину шоколада и половину масла растопите на водяной бане. Полученной смесью залейте дно и бока формы. Поместите в холодильник.

Белки взбейте в крепкую пену, добавьте сахар и ваниль, взбейте до полного растворения сахара. Желатин поместите на водяную баню и нагревайте, пока он полностью не растворится. Пропустите через сито и влейте в белки. Хорошо перемешайте.

Выложите белковую массу в форму, разровняйте и поместите в холодильник. Через 15 минут оставшийся шоколад и масло растопите на водяной бане. Залейте сверху белковую массу. Снова поместите в холодильник на 15-20 минут. Когда конфеты полностью застынут, нарежьте их острым ножом и подавайте.