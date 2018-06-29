Самый вкусный шоколадный торт с вишневым кремом (Сказка)

Торт

Бисквит:

яйца — 7 шт. ;соль — щепотка; сахар — 230 г;мука — 200 г;какао — 30 г;разрыхлитель для теста — 2 ч. ложки.

Крем:

вишня — 200 г;масло сливочное — 180 г;сгущёнка — 2 банки.

Приготовление бисквита:Взбить яйца, не разделяя их на белки и желтки.

Добавить яйца, соль, сахар.

Взбивать их около 10-12 минут до загустения.

Если яйца долго взбивать — бисквит будет пышным.

Смешать муку с разрыхлителем и какао.

Добавить к взбитым яйцам просеянную мучную смесь, аккуратно смешивая их лопаточкой.

Аккуратно выложить тесто в форму.

Выпекать при температуре 180°С 20-25 минут.

Ни в коем случае не открывайте дверь духовки, потому что бисквит просто опадет

Крем:

Отварить сгущёнку в воде 3 часа.

Охладить, добавить масло сливочное и вишню, взбить миксером.

Дать остыть, и тогда перемазать бисквиты.

Для украшения я взяла арахис, вишню и тертый шоколад.

Пропитка: сок апельсиновый

Радуйте своих близких вкусным тортом!

Приятного всём аппетита!