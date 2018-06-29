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Самый вкусный шоколадный торт с вишневым кремом (Сказка)
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Самый вкусный шоколадный торт с вишневым кремом (Сказка) 

7dach.ru 59 минут назад
Фото: 7dach.ru
Торт
Бисквит:
яйца — 7 шт. ;соль — щепотка; сахар — 230 г;мука — 200 г;какао — 30 г;разрыхлитель для теста — 2 ч. ложки.
Крем:
вишня — 200 г;масло сливочное — 180 г;сгущёнка — 2 банки.
Приготовление бисквита:Взбить яйца, не разделяя их на белки и желтки.
Добавить яйца, соль, сахар.
Взбивать их около 10-12 минут до загустения.
Если яйца долго взбивать — бисквит будет пышным.
Смешать муку с разрыхлителем и какао.
Добавить к взбитым яйцам просеянную мучную смесь, аккуратно смешивая их лопаточкой.
Аккуратно выложить тесто в форму.
Выпекать при температуре 180°С 20-25 минут.
Ни в коем случае не открывайте дверь духовки, потому что бисквит просто опадет
Крем:
Отварить сгущёнку в воде 3 часа.
Охладить, добавить масло сливочное и вишню, взбить миксером.
Дать остыть, и тогда перемазать бисквиты.
Для украшения я взяла арахис, вишню и тертый шоколад.
Пропитка: сок апельсиновый
Радуйте своих близких вкусным тортом!
Приятного всём аппетита!
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