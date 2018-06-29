Шоколадный десерт с фисташками

Очень сладкий десерт — прекрасное лакомство для детей и взрослых.

Ингредиенты

Сгущеное молоко 280 мл шоколад (с наименьшим содержанием сахара) 240 г сливочное масло 3 ст. л.

ваниль по вкусу

Нутелла 240 г фисташки 100 г соль 0,5 ч. л.

морская соль 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Небольшой глубокий противень или квадратную форму застелите бумагой и смажьте маслом.

В небольшой кастрюле смешайте сгущеное молоко, мелко поломанный шоколад, масло, ваниль, обычную соль и Нутеллу.

Кастрюлю большего диаметра наполните водой наполовину и поставьте на огонь. Установите сверху кастрюлю с шоколадной смесью так. Готовьте примерно в течение 5 минут, пока шоколад не растает.

Очень быстро вмешайте в смесь фисташки. Вылейте смесь в подготовленную форму, разравняйте, чтобы смесь легла одинаковым слоем. Сверху посыпьте морской солью.

Поставьте форму в холодильник и охладите в течение 2 часов. Разрежьте готовый десерт на небольшие квадратики горячим ножом.