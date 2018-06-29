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Шоколадный десерт с фисташками
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Шоколадный десерт с фисташками 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Очень сладкий десерт — прекрасное лакомство для детей и взрослых.
Ингредиенты
Сгущеное молоко 280 мл  шоколад (с наименьшим содержанием сахара) 240 г  сливочное масло 3 ст. л.
ваниль по вкусу
Нутелла 240 г  фисташки 100 г  соль 0,5 ч. л.
морская соль 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Небольшой глубокий противень или квадратную форму застелите бумагой и смажьте маслом.
В небольшой кастрюле смешайте сгущеное молоко, мелко поломанный шоколад, масло, ваниль, обычную соль и Нутеллу.
Кастрюлю большего диаметра наполните водой наполовину и поставьте на огонь. Установите сверху кастрюлю с шоколадной смесью так. Готовьте примерно в течение 5 минут, пока шоколад не растает.
Очень быстро вмешайте в смесь фисташки. Вылейте смесь в подготовленную форму, разравняйте, чтобы смесь легла одинаковым слоем. Сверху посыпьте морской солью.
Поставьте форму в холодильник и охладите в течение 2 часов. Разрежьте готовый десерт на небольшие квадратики горячим ножом.
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