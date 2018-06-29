«Дюкан», «Протасовка» или «Мириманова»? Самые популярные диеты: работают или нет?

Худеющие, внимание! Мы выбрали три самые популярные диеты, которые точно помогут тебе сбросить вес, и рассказываем, в чем их плюсы и минусы.

Диета Дюкана

Врач-диетолог Пьер Дюкан разрабатывал принцип этой диеты почти 40 лет.

Принцип: диета состоит из четырех этапов. Два начальных направлены на потерю лишних килограммов, а два финальных — на закрепление результата. Первый этап: разрешено только мясо и молочные продукты с 0%-жирности. Второй этап: прибавляются 28 продуктов растительного происхождения. Третий этап: один день в неделю — белковый. Четвертый этап: «белковый четверг», три столовые ложки отрубей в день, отказ от лифта.

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В Сети есть тысячи положительных отзывов о диете Дюкана, и она действительно работает. На этой системе питания мужчины и женщины реально худеют на 20–30 килограммов, хотя есть и подводные камни. «Мой дядя очень сильно похудел на „Дюкане“, килограммов на 20 всего за четыре месяца, — говорит Валентина. — Только вот к концу диеты он стал вялым, не хотел вставать с кровати, долго спал и мог несколько дней не выходить на улицу — сказался недостаток витаминов. Врач сказал, что диету Дюкана ни в коем случае нельзя практиковать без консультации терапевта и что дядя еще легко отделался, прописал ему элементарные витаминные комплексы». А иногда бывает, что люди сдаются в самом начале диеты — все потому, что в первые дни можно есть только мясо и молочку. «У меня было отравление продуктами распада белка, — призналась Катя. — Я не выдержала на третий день».

Диета «Минус 60», или «Диета Миримановой»

Нетрудно догадаться, что за эту диету нужно сказать спасибо Екатерине Миримановой. Сначала она испробовала новую систему питания на себе и похудела со 120 килограммов до заветных 60.

Принцип: нельзя пропускать завтрак и до 12 часов дня можно есть все, что хочется (кроме молочного шоколада), а вот потом — по четкому плану. После 12 нужно исключить жареное на масле. Не есть мясо с картошкой или макаронами (заменить их на гречку, рис и овощи). Ужинать до 18:00. Обычный сахар заменить на коричневый, сахарозу, а в идеале — исключить совсем. И постепенно уменьшать объемы пищи. При этом Екатерина уверена, что необходимо заботиться не только о питании, но и о теле: регулярно делать скрабы из молотого кофе и массаж растяжек с мумие. И, конечно, спорт — в умеренных количествах.

Эта диета считается самой щадящей и легкой, но при этом эффективной. «Я заменила макароны на рис, свинину на курицу, вместо молочного шоколада ем горький и никогда не переедаю — в итоге минус 10 килограммов за три месяца, — делится результатами Алена. — Мне уже и не хочется есть фастфуд, пить газировку. Думаю, что на полученном результате не остановлюсь — хочу похудеть еще на 10 килограммов». Среди побочных эффектов выделяют тошноту (любое изменение режима питания на первых порах может давать такой эффект).

Диета Протасова

Эту диету на клетчатке и протеине с низким содержанием углеводов и жиров изобрел Ким Протасов. Интересно, что никто до сих пор не знает, кто он, — говорят, что врач-диетолог из Израиля (но это не точно). Впервые статья о диете была опубликована в мае 1999 года в газете «Русский израильтянин». Диета рассчитана на пять недель.

Первая-вторая неделя — разрешены любые овощи в сыром (!) виде (в идеале 1400 г в день) и кисломолочные продукты 3–5% жирности (600 г), а также одно куриное или четыре перепелиных яйца и три зеленых яблока.

Третья-пятая недели — сокращается количество молочки в два раза и ее жирность (разрешены только до 3,5%). Добавляется 300 г животного белка — готовить можно как угодно, но без масла. Как итог: снижение веса от пяти до 20 килограммов (в зависимости из того, сколько лишнего веса было изначально).

Диета эффективная. «Я за пять недель похудела на 10 килограммов, — говорит Лиля. — Сложно первые четыре дня, потому что есть большой риск сорваться. А потом все идет как по маслу». Но так везет, к сожалению, не всем: за первые две недели «Протасовки» организм недополучает ценные аминокислоты и железо. Так что, прежде чем сесть на эту диету, обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Диета Дюкана относится к высокобелковым диетам (высокобелковым и низкоуглеводным). К такому типу относится целый ряд именных диет (Аткинса, Дюкана, Кремлевская, Шариповой, Протасова, Монтиньяка), суть которых сводится к одному и тому же: запуск липолиза и использование клетками продуктов распада жиров — кетоновых тел — вместо глюкозы (фактически искусственный голод). Проблема этих диет в том, что кетоновые тела (ацетоуксусная, ацетомасляная кислоты и ацетон) приводят к самоотравлению организма. Слишком большая нагрузка организма белком может нарушить работу почек — вплоть до почечной недостаточности, и головной мозг не получит достаточно энергии, так как клетки мозга не смогут использовать для жизнедеятельности кетоновые тела, а только глюкозу, поэтому снижаются возможности работы мозга. В крайних случаях могут быть потеря сознания и кетоацидотическая голодная кома.

Особенности белковых диет:

Плюсы:

нет чувства голода, так как белок хорошо насыщает.

Минусы:

не хватает энергии: могут появиться вялость, слабость, усталость, головокружение, тошнота, потеря сознания;

не хватает клетчатки, углеводов, могут быть запоры;

недостаточно витаминов и микроэлементов, могут быть проблемы с кожей, волосами, функцией внутренних органов;

избыток животных жиров, на фоне диеты могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой (риски инфарктов, инсультов), за счет кетоацидоза в результате липолиза — самоотравление с тошнотой, рвотой, возможны госпитализация с подозрением на отравление, кома;

избыток белка может приводить к нарушению белкового обмена: подагре, мочекаменной болезни, артритам, почечной недостаточности;

может использоваться не дольше двух-трех дней и только после полноценного обследования и по рекомендации врача-диетолога. Особенно важно, что эти диеты не используются для лечения ожирения и избыточного веса, так как вред превышает пользу.

Диета Миримановой основана на регулярности питания (при которой основная калорийность приходится на первую половину дня, что хорошо и правильно), контроле качества и количества питания. Если соблюдать только эти принципы и добавить ежедневную ходьбу или занятия, уже можно снизить вес, даже без замены картофеля или макарон на рис, а просто сочетая их с овощами. Замена белого сахара на коричневый вообще, кроме траты денег, ничего не дает. В целом диета более сбалансирована, чем белковые, но все же ограничительная, так как исключает ряд продуктов, что психологически может тяжело переноситься со временем. Полноценное питание должно быть максимально разнообразным, тогда организм получает все необходимое.

Диета Протасова по сути и механизму действия относится, как и диета Дюкана, к высокобелковым низкоуглеводным диетам, соответственно имеет те же плюсы и минусы.

Для лечения ожирения и коррекции избыточного веса не используются временные быстрые диеты. Ожирение относится к хроническим заболеваниям, поэтому соблюдение правил рационального питания и двигательной активности должно быть постоянным в течение всей жизни. Для человека с ожирением и лишним весом важно научиться питаться правильно — по режиму, знать, какие продукты и в каком сочетании лучше всего выбирать. Научиться правильному выбору, определению размера порции и, самое главное, ввести в свой распорядок дня ту двигательную активность, которую легче всего поддерживать в течение жизни, например ходьбу. Диеты не только бесполезны в долгосрочной перспективе, но и вообще опасны для здоровья, а иногда и для жизни. В ряде академических медицинских центров (Эндокринологический научный центр, Институт питания и др.) существуют специальные обучающие курсы «Школы ожирения», где высочайшего класса специалисты обучают главным принципам образа жизни при данной патологии: как питаться, что выбирать, как готовить, как двигаться, какие обследования и с какой регулярностью проходить, чтобы не пропустить осложнений ожирения. Все рекомендации в данных заведениях основаны исключительно на последних исследованиях доказательной медицины и основном принципе медицины — не «навреди».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dyukan-protasovka-ili-mirimanova-samye-populyarnye-diety-rabotayut-ili-net/