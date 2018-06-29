Варим квас из цикория в домашних условиях

Квас считается по-настоящему летним напитком не только из-за особенностей приготовления, которые позволяют изготавливать его только в теплых местах, но и из-за его вкуса. Ведь ничто так не освежает жарким днем, как это делает квас. Существует множество рецептов кваса в домашних условиях с разными добавками, но квас из цикория с сухими дрожжами считается одним из самых лучших.

Классический рецепт с лимонной кислотой

Только самые основные ингредиенты для кваса, цикорий, дрожжи и больше ничего лишнего. Однако этот минимальный набор продуктов никак не портит вкус напитка, а, наоборот, дает цикорию в большей степени раскрыть свои вкусовые нотки.

Ингредиенты:

кипяченая вода — 5 л;

сахар — 300 г;

лимонная кислота — 0,5 ч. л. ;

сухие дрожжи — 10 г;

растворимый цикорий — 3 ст. л.

yandex_ad_1 Приготовление:

В посуде, в которой будет настаиваться квас, смешайте все сухие ингредиенты, а именно лимонную кислоту, порошок цикория, сахар и дрожжи. Это может быть 5-литровая бутылка, но лучше всего взять стеклянные тары, так как в них квас получается более вкусным.

В выбранную вами посуду с сухими ингредиентами добавьте половину указанной воды. Она должна быть немного теплой, но не горячей.

Перемешивая или, в случае с бутылкой, взбалтывая содержимое, соедините все ингредиенты.

Влейте остальную воду и по возможности снова все перемешайте.

Не закрывая тару с содержимым, вынесите её на теплое место. Это может быть балкон, подоконник с открытым окном или открытое жаркое место. Последний вариант для этого рецепта кваса из цикория с сухими дрожжами является оптимальным, так как в домашних условиях не так жарко, а, следовательно, квас готовится дольше.

Важным моментом является то, что температура должна быть довольно теплой — не ниже 20-24 градусов, иначе напиток не поучится.

Оставьте будущий квас на жаре на 3 часа, после чего при необходимости перелейте его в другую емкость и отправьте в холодильник ещё на несколько часов, чтобы напиток охладился.

Летнее наслаждение готово!

Хлебный квас из цикория

Если к квасу из цикория добавить немного сухарей из ржаного хлеба, то вы получите очень насыщенный вкус с яркими пивными нотками. Примечателен этот рецепт и тем, что в его состав входит уже готовая покупная смесь для кваса, что делает процесс приготовления напитка более простым.

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Ингредиенты:

смесь для кваса — 7 ст. л. ;

сухие дрожжи — 0,5 ч. л. ;

сахар — 300 г;

порошок цикория — 1 ст. л. ;

кипяченая вода — 10 л;

сухари из ржаного хлеба — по вкусу;

горсть изюма — по желанию.

Приготовление:

Начнем с приготовления закваски. В нее входит сухая смесь для кваса (3 ст. л.), сухие дрожжи (2 г), сахарный песок (4 ст. л.) и изюм. Все эти ингредиенты перемешайте между собой.

Залейте их 3 литрами теплой воды и хорошо встряхните содержимое.

Чтобы в закваску не попал мусор и прочие нежелательные элементы, накройте банку тканью или марлей. Крышки в этом случае использовать не рекомендуется.

Оставьте закваску бродить в теплом месте на 2 суток.

По истечении времени слейте воду из банки. Оставшееся содержимое и есть закваска.

К получившейся закваске добавьте 2 ст. л. сухой смеси и столько же сахара. Залейте все это 3 литрами теплой воды и снова отправьте закваску на повторное брожение в течение 2 суток.

Последний этап брожения. Перед ним снова слейте воду из закваски, добавьте к ней все оставшиеся ингредиенты (в том числе и 3 л воды). Хорошо перемешайте и отправьте в тёплое место на этот раз уже на 3 суток.

Процедите содержимое банки. Полученная в это время жидкость и будет квасом. Закваска же больше не нужна.

После охлаждения квас из цикория с сухими дрожжами приобретет тот ядерный вкус, который предполагает этот рецепт. Когда вы попробуете этот восхитительный напиток, вы сами не поверите, что он приготовлен в домашних условиях.

Мятный квас из цикория

Еще один вариант кваса из цикория с сухими дрожжами в домашних условиях. Сложно сказать, какой из этих трех рецептов вкуснее, так как это зависит от ваших личных предпочтений. В любом случае советуем вам попробовать способ приготовления с мятой, так как данный ингредиент очень лаконично вписывается в этот напиток.

yandex_ad_2 Ингредиенты:

вода кипяченая — 5 л;

сахарный песок — 400 г;

мята или мятная настойка — по вкусу;

цикорий растворимый — 5 ст. л. ;

лимонная кислота — 1 ч. л. ;

сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Приготовление:

Воду перелейте в кастрюлю и доведите ее до кипения.

Закипающую воду снимите с огня и, не дожидаясь, пока она остынет, добавьте в кастрюлю сахар и лимонную кислоту. Когда эти 2 ингредиента растворятся, всыпьте цикорий и добавьте немного мятной настойки или обычной мяты.

Всё тщательно перемешайте.

Накройте кастрюлю крышкой и дождитесь, пока напиток остынет до 30 градусов.

В это время займитесь дрожжами. Влейте в них немного воды согласно инструкции, и когда появится небольшая пенка, добавьте дрожжи к остальным ингредиентам.

Когда квас остынет до комнатной температуры, отправьте его в тёплое место для брожения на несколько часов.

Разлейте квас в удобные для вас тары и отправьте в холодильник охлаждаться в течение двух часов. Холодный квас можно подавать на дегустацию.