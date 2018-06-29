Блинчики с бананом

Рецептов блинчиков существует великое множество в разных странах. Этот рецепт пришел к нам из тайской кухни — попробуйте приготовить блинчики с бананом.

Ингредиенты

Мука 2 стакана

яйцо 1 шт соль 1 щепотка

сахар 2 ч. л.

молоко 2 ст. л.

растительное масло 6 ст. л.

сливочное масло 2 ст. л.

бананы (маленькие) 6-8 шт вода 100 мл Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняТайская

Смешайте в миске муку, соль и сахар. Сделайте углубление и вбейте в него яйцо. Добавьте молоко и воду, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1-2 часа. Разделите на 8 шариков, смажьте их растительным маслом и оставьте еще на 30-60 минут.

Тем временем бананы очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Растительное масло разогрейте в сковородке. Из теста раскатывайте тонкие блинчики (удобнее делать это просто руками, растягивая тесто) и выкладывайте на сковороду. В центр выложите бананы и сверните блин конвертиком. Затем аккуратно переверните конвертик, сверху выложите кусочек сливочного масла и обжарьте до румяной корочки. Повторите с остальными блинчиками. Подавайте горячими, при желании полив шоколадом или медом.