Ещё
Блинчики с бананом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блинчики с бананом 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Рецептов блинчиков существует великое множество в разных странах. Этот рецепт пришел к нам из тайской кухни — попробуйте приготовить блинчики с бананом.
Ингредиенты
Мука 2 стакана
яйцо 1 шт  соль 1 щепотка
сахар 2 ч. л.
молоко 2 ст. л.
растительное масло 6 ст. л.
сливочное масло 2 ст. л.
бананы (маленькие) 6-8 шт  вода 100 мл  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняТайская
Смешайте в миске муку, соль и сахар. Сделайте углубление и вбейте в него яйцо. Добавьте молоко и воду, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1-2 часа. Разделите на 8 шариков, смажьте их растительным маслом и оставьте еще на 30-60 минут.
Тем временем бананы очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Растительное масло разогрейте в сковородке. Из теста раскатывайте тонкие блинчики (удобнее делать это просто руками, растягивая тесто) и выкладывайте на сковороду. В центр выложите бананы и сверните блин конвертиком. Затем аккуратно переверните конвертик, сверху выложите кусочек сливочного масла и обжарьте до румяной корочки. Повторите с остальными блинчиками. Подавайте горячими, при желании полив шоколадом или медом.
Карельские вести: последние новости
Конфеты «Птичье молоко» Шоколадный десерт с фисташками В Петрозаводске раскрыли рецепт приготовления русских щей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе12
155-килограммовая модель поразила фотосессией21
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
00:34
Финалистка «Холостяка» рассказала о новой жизни
Звёзды
05:42
Странные имена, которые дают детям знаменитости
Звёзды Дети
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение