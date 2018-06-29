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Шоколадная панна котта
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Шоколадная панна котта 

Карельские вести 1 час назад
Нежнейший сливочно-шоколадный десерт для романтического ужина.
Ингредиенты
Жирные сливки 350 мл  желатин 1,5 ч. л.
какао-порошок 2 ст. л.
маскарпоне 60 г  сахар 2 ст. л.
соль 1 щепотка
шоколад 60 г  ванильный экстракт 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Подогрейте 60 мл сливок в небольшой мисочке. Посыпьте желатином и оставьте на 5-10 минут. Подогрейте еще немного и перемешайте, чтобы желатин растворился.
Время готовки4 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
В маленькую кастрюльку влейте оставшиеся сливки, добавьте какао, маскарпоне, ванильный экстракт, сахар и соль. Доведите до кипения на среднем огне. Снимите с огня, добавьте натертый шоколад и взбейте до кремовой текстуры. Добавьте желатиновую смесь и хорошо перемешайте.
Процедите через мелкое сито. Разлейте по креманкам или бокалам и охладите до комнатной температуры. Накройте креманки пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 3 часа.
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