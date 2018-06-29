Шоколадная панна котта

Нежнейший сливочно-шоколадный десерт для романтического ужина.

Ингредиенты

Жирные сливки 350 мл желатин 1,5 ч. л.

какао-порошок 2 ст. л.

маскарпоне 60 г сахар 2 ст. л.

соль 1 щепотка

шоколад 60 г ванильный экстракт 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Подогрейте 60 мл сливок в небольшой мисочке. Посыпьте желатином и оставьте на 5-10 минут. Подогрейте еще немного и перемешайте, чтобы желатин растворился.

Время готовки4 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

В маленькую кастрюльку влейте оставшиеся сливки, добавьте какао, маскарпоне, ванильный экстракт, сахар и соль. Доведите до кипения на среднем огне. Снимите с огня, добавьте натертый шоколад и взбейте до кремовой текстуры. Добавьте желатиновую смесь и хорошо перемешайте.

Процедите через мелкое сито. Разлейте по креманкам или бокалам и охладите до комнатной температуры. Накройте креманки пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 3 часа.