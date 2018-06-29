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Банановый кекс
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Банановый кекс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Выпечка на основе бананов — потрясающе вкусная и ароматная. Попробуйте приготовить банановый кекс по нашему рецепту, чтобы убедиться в этом.
Ингредиенты
Сливочное масло 55 г  яйца 3 шт  разрыхлитель 1 ч. л.
грецкие орехи 50 г  коричневый сахар 180 г  мука 250 г  бананы 3 шт  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Размягченное масло взбейте с сахаром до кремовой текстуры. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте муку и разрыхлитель и снова взбейте до однородности.
Бананы очистите и разомните вилкой. Добавьте в тесто вместе с рублеными орехами. Хорошо перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 1 часа. Затем выключите духовку и оставьте в ней кекс еще на 20-30 минут.
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