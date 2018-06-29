Банановый кекс

Выпечка на основе бананов — потрясающе вкусная и ароматная. Попробуйте приготовить банановый кекс по нашему рецепту, чтобы убедиться в этом.

Ингредиенты

Сливочное масло 55 г яйца 3 шт разрыхлитель 1 ч. л.

грецкие орехи 50 г коричневый сахар 180 г мука 250 г бананы 3 шт Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Размягченное масло взбейте с сахаром до кремовой текстуры. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте муку и разрыхлитель и снова взбейте до однородности.

Бананы очистите и разомните вилкой. Добавьте в тесто вместе с рублеными орехами. Хорошо перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 1 часа. Затем выключите духовку и оставьте в ней кекс еще на 20-30 минут.