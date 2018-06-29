Рецепты здоровья: черная редька от радикулита и остеохондроза

Не забудьте посеять черную редьку: этот полезный корнеплод обладает ценными лечебными свойствами и может быть полезен при различных недугах.

Черная редька облегчит боль при радикулите и остеохондрозе

Редька оказывает болеутоляющее и успокаивающее действие, а ее жгучий сок — хорошее отвлекающее средство при болях в спине и суставах, что позволяет народной медицине успешно использовать этот овощ при радикулите, остеохондрозе, подагре, артритах, артрозах.

Компресс из черной редьки при радикулите

Натереть на терке очищенную редьку и распределить полученную кашицу тонким слоем по лоскуту хлопчатобумажной или льняной ткани. Прикрыть сверху вторым лоскутом, наложить повязку на больное место, сверху — компрессную бумагу. Обернуть поясницу теплым платком и оставить на несколько часов. Такой компресс хорошо облегчает боль.

Обезболивающая настойка с редькой

Смешать 0,5 л свежего сока редьки, 3 стакана меда и 9 ст.ложек крупной поваренной соли, залить 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 2 недель, периодически взбалтывая. Использовать наружно для снятия болей при радикулите, остеохондрозе, а также при подагре и заболеваниях суставов. Одновременно можно принимать настойку внутрь — в течение 1 месяца 1 раз в день (на ночь) по 30 мл. Противопоказания к внутреннему употреблению: гастриты, колиты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; острые воспалительные заболевания почек и печени.

Настойка из черной редьки

Тщательно промыть 0,5 кг черной редьки и измельчить вместе с кожурой. Залить 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 2 недель. При остеохондрозе, радикулите, ревматизме, заболеваниях суставов втирать настойку в больное место 2-3 раза в день, после чего хорошо укутывать.

Растирание с редькой и медом

Смешать 300 мл свежего сока редьки, 200 г меда, 100 мл водки и 2 ст.ложки измельченных свежих листьев сирени. Укупорить, хорошо взболтать и настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 1 суток. Перед применением снова взболтать и использовать для растирания при остеохондрозе, радикулите, болях в суставах. Читайте также:

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