Варим вкуснейший компот из смородины на зиму

Смородина обладает уникальными вкусовыми качествами и ароматом, из этой ягоды готовят вкуснейшие десерты, а также она используется для варки варенья и приготовления компотов. Сегодня стоит подробнее поговорить о том, по каким рецептам готовится компот из смородины, и что можно добавить в заготовку на 3 литровую банку.

На зиму такой напиток будет отличным напоминанием о лете. В качестве добавок, в заготовку добавляют яблоки, груши, абрикосы и сливы, а также клубнику и малину. Смородина отлично сочетается со всеми видами фруктов и ягод.

Традиционный рецепт

Стоит отметить, что смородина обладает очень выраженным вкусом, поэтому использовать слишком много ягод нет необходимости. Можно на большую банку взять около половины килограмма смородины, и получить при этом очень насыщенный напиток.

yandex_ad_1 Необходимые продукты:

ягоды черной смородины — 600 грамм;

вода очищенная — по необходимости;

сахарный песок — 1 стакан.

Этапы приготовления:

Предварительно следует подготовить тару под закрутку. Также хорошо промывают смородину, удобнее сделать это через дуршлаг. Если компот не будет разбавляться, то ягоды пересыпают в банку.

В кастрюлю наливают необходимое количество воды, после этого добавляют туда стакан сахарного песка. Варят из составляющих сироп.

Готовым сладким раствором заливают ягоды и закупоривают банки крышками. Закрутки утепляют и дают им остыть.

Витаминный компот

В классическом рецепте компота из смородины не предусмотрено использование других ягод. Мы подготовили вариант приготовления напитка на 3 литровую банку, который дает возможность получить терпкий вкус и насыщенный аромат десерта.

Необходимые компоненты:

сахарный песок — 300 грамм;

кислота лимонная в гранулах — 20 грамм;

смородина черная — 1,5 кг;

очищенная вода — 1,5 литра.

Этапы приготовления:

Напиток готовится достаточно быстро и просто, для него ягоды хорошо промывают в холодной воде, можно сделать это через дуршлаг. После промывания плоды оставляют в дуршлаге, чтобы с них стекла вода.

Подготовленная смородина перебирается, мы используем в рецепте черные ягоды, но можно заменить их на красную смородину.

Плоды перекладывают в чистые тары, а затем заливают крутым кипятком.

Настаивают заготовку около получаса, после этого воду переливают в кастрюлю и всыпают туда сахарный песок.

Сироп кипятят около пяти минут, заливают им заготовки и закупоривают компот крышками.

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Заготовка из красной ягоды с апельсином

Апельсин придает напитку более яркий вкус и насыщенный цитрусовый аромат. При приготовлении компота, очень важно хорошо промыть апельсин, так как он используется в заготовку вместе с кожурой.

Необходимые компоненты:

смородина красноплодная — 4 кг;

вода очищенная — 2 литра;

апельсин крупный — 1 штука;

сахарный песок — 600 грамм.

Этапы приготовления:

Ягоды смородины промывают несколько раз в воде, после чего перекладывают в дуршлаг и оставляют там, пока вся вода не стечет.

Апельсин промывают в воде несколько раз и обдают кипятком. После этого цитрус нарезают на очень тонкие дольки, кожуру снимать с плода не нужно.

Стеклянные тары хорошо промывают, после чего в них помещают ягоды смородины и дольки апельсина. Из данного количества смородины можно получить две или три банки компота.

В емкости наливают кипящую воду, оставляют заготовку настаиваться на двадцать минут.

После этого переливают воду обратно в кастрюлю и добавляют в него сахарный песок. Кипятят сахарный раствор около пяти минут, а затем снова заливают ягоды сиропом.

Банки хорошо закупоривают и тепло укрывают.

С малиной и мелиссой

Такое сочетание продуктов в компоте из смородины, дает возможность получить отличный напиток на зиму. Продукты подобраны на 3 литровую банку, если необходимо закрыть больше компота, то и количество ингредиентов следует увеличить.

Необходимые ингредиенты:

черноплодная смородина — 900 грамм;

сахарный песок — 1 кг;

мелисса свежая — 2 веточки;

малина свежая — 200 грамм;

вода очищенная — 1 литр;

лимон свежий — 1 штука.

yandex_ad_2 Этапы приготовления:

Плоды смородины перебирают, чтобы удалить гнилые и мятые ягоды, после чего хорошо промывают, и перекладывают в дуршлаг.

В подготовленные тары укладывают ягоды смородины, заполняют емкость примерно на половину. После этого кладут дольки лимона и мелиссу.

В отдельной кастрюле доводят до кипения очищенную воду, добавляют в нее сахарный песок и свежую малину. Дожидаются повторного закипания сиропа, а затем заливают заготовку раствором с ягодами.

Настаивают заготовку пятнадцать минут.

Воду снова переливают в кастрюлю и снова кипятят, заливают ягоды полученным сиропом и закупоривают.

Заготовка с крыжовником

Этот компот из смородины получается мягким и слегка кислым на вкус. На зиму лучше закрывать напиток в 3 литровые банки, так как вкус у компота отличный.

Для тех кто любит не слишком концентрированный напиток, рекомендуется положить меньше ягод, а чтобы сделать более насыщенный вкус, можно добавить смородины больше. Чтобы вкусовые качества напитка вышли более интересными, следует добавить в заготовку немного мяты или лимона.

Необходимые компоненты:

ягоды черноплодной смородины — 550 грамм;

сахарный песок — 600 грамм;

фильтрованная вода — 1 литр;

крыжовник спелый — 1 кг.

Этапы приготовления:

Все плоды следует несколько раз промыть и оставить в дуршлаге, чтобы с них стекла вода.

Крыжовник и смородину перекладывают в банки, после чего сразу заливают кипятком и дают постоять пятнадцать минут.

Жидкость сливают обратно в кастрюлю и пересыпают туда сахар.

В банки можно добавить листья мяты и дольки лимона для вкуса.

Кипящим сиропом заливают ягоды повторно, и уже закупоривают тары крышками. Заготовки утепляют до охлаждения.

Как говорят опытные хозяйки, чтобы компот дольше хранился, лучше всего наливать сироп до самого края.

Для приготовления напитка можно использовать и замороженные ягоды, но при разморозке они теряют свою форму, поэтому размораживать их не рекомендуется.

Чтобы напиток получился действительно вкусным, следует пропускать воду через фильтр, это поможет избавиться от привкуса.