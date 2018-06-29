Варим вкуснейший компот из смородины на зиму 

Смородина обладает уникальными вкусовыми качествами и ароматом, из этой ягоды готовят вкуснейшие десерты, а также она используется для варки варенья и приготовления компотов. Сегодня стоит подробнее поговорить о том, по каким рецептам готовится компот из смородины, и что можно добавить в заготовку на 3 литровую банку.
На зиму такой напиток будет отличным напоминанием о лете. В качестве добавок, в заготовку добавляют яблоки, груши, абрикосы и сливы, а также клубнику и малину. Смородина отлично сочетается со всеми видами фруктов и ягод.
Традиционный рецепт
Стоит отметить, что смородина обладает очень выраженным вкусом, поэтому использовать слишком много ягод нет необходимости. Можно на большую банку взять около половины килограмма смородины, и получить при этом очень насыщенный напиток.
yandex_ad_1 Необходимые продукты:
ягоды черной смородины — 600 грамм;
вода очищенная — по необходимости;
сахарный песок — 1 стакан.
Этапы приготовления:
Предварительно следует подготовить тару под закрутку. Также хорошо промывают смородину, удобнее сделать это через дуршлаг. Если компот не будет разбавляться, то ягоды пересыпают в банку.
В кастрюлю наливают необходимое количество воды, после этого добавляют туда стакан сахарного песка. Варят из составляющих сироп.
Готовым сладким раствором заливают ягоды и закупоривают банки крышками. Закрутки утепляют и дают им остыть.
Витаминный компот
В классическом рецепте компота из смородины не предусмотрено использование других ягод. Мы подготовили вариант приготовления напитка на 3 литровую банку, который дает возможность получить терпкий вкус и насыщенный аромат десерта.
Необходимые компоненты:
сахарный песок — 300 грамм;
кислота лимонная в гранулах — 20 грамм;
смородина черная — 1,5 кг;
очищенная вода — 1,5 литра.
Этапы приготовления:
Напиток готовится достаточно быстро и просто, для него ягоды хорошо промывают в холодной воде, можно сделать это через дуршлаг. После промывания плоды оставляют в дуршлаге, чтобы с них стекла вода.
Подготовленная смородина перебирается, мы используем в рецепте черные ягоды, но можно заменить их на красную смородину.
Плоды перекладывают в чистые тары, а затем заливают крутым кипятком.
Настаивают заготовку около получаса, после этого воду переливают в кастрюлю и всыпают туда сахарный песок.
Сироп кипятят около пяти минут, заливают им заготовки и закупоривают компот крышками.
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Заготовка из красной ягоды с апельсином
Апельсин придает напитку более яркий вкус и насыщенный цитрусовый аромат. При приготовлении компота, очень важно хорошо промыть апельсин, так как он используется в заготовку вместе с кожурой.
Необходимые компоненты:
смородина красноплодная — 4 кг;
вода очищенная — 2 литра;
апельсин крупный — 1 штука;
сахарный песок — 600 грамм.
Этапы приготовления:
Ягоды смородины промывают несколько раз в воде, после чего перекладывают в дуршлаг и оставляют там, пока вся вода не стечет.
Апельсин промывают в воде несколько раз и обдают кипятком. После этого цитрус нарезают на очень тонкие дольки, кожуру снимать с плода не нужно.
Стеклянные тары хорошо промывают, после чего в них помещают ягоды смородины и дольки апельсина. Из данного количества смородины можно получить две или три банки компота.
В емкости наливают кипящую воду, оставляют заготовку настаиваться на двадцать минут.
После этого переливают воду обратно в кастрюлю и добавляют в него сахарный песок. Кипятят сахарный раствор около пяти минут, а затем снова заливают ягоды сиропом.
Банки хорошо закупоривают и тепло укрывают.
С малиной и мелиссой
Такое сочетание продуктов в компоте из смородины, дает возможность получить отличный напиток на зиму. Продукты подобраны на 3 литровую банку, если необходимо закрыть больше компота, то и количество ингредиентов следует увеличить.
Необходимые ингредиенты:
черноплодная смородина — 900 грамм;
сахарный песок — 1 кг;
мелисса свежая — 2 веточки;
малина свежая — 200 грамм;
вода очищенная — 1 литр;
лимон свежий — 1 штука.
yandex_ad_2 Этапы приготовления:
Плоды смородины перебирают, чтобы удалить гнилые и мятые ягоды, после чего хорошо промывают, и перекладывают в дуршлаг.
В подготовленные тары укладывают ягоды смородины, заполняют емкость примерно на половину. После этого кладут дольки лимона и мелиссу.
В отдельной кастрюле доводят до кипения очищенную воду, добавляют в нее сахарный песок и свежую малину. Дожидаются повторного закипания сиропа, а затем заливают заготовку раствором с ягодами.
Настаивают заготовку пятнадцать минут.
Воду снова переливают в кастрюлю и снова кипятят, заливают ягоды полученным сиропом и закупоривают.
Заготовка с крыжовником
Этот компот из смородины получается мягким и слегка кислым на вкус. На зиму лучше закрывать напиток в 3 литровые банки, так как вкус у компота отличный.
Для тех кто любит не слишком концентрированный напиток, рекомендуется положить меньше ягод, а чтобы сделать более насыщенный вкус, можно добавить смородины больше. Чтобы вкусовые качества напитка вышли более интересными, следует добавить в заготовку немного мяты или лимона.
Необходимые компоненты:
ягоды черноплодной смородины — 550 грамм;
сахарный песок — 600 грамм;
фильтрованная вода — 1 литр;
крыжовник спелый — 1 кг.
Этапы приготовления:
Все плоды следует несколько раз промыть и оставить в дуршлаге, чтобы с них стекла вода.
Крыжовник и смородину перекладывают в банки, после чего сразу заливают кипятком и дают постоять пятнадцать минут.
Жидкость сливают обратно в кастрюлю и пересыпают туда сахар.
В банки можно добавить листья мяты и дольки лимона для вкуса.
Кипящим сиропом заливают ягоды повторно, и уже закупоривают тары крышками. Заготовки утепляют до охлаждения.
Как говорят опытные хозяйки, чтобы компот дольше хранился, лучше всего наливать сироп до самого края.
Для приготовления напитка можно использовать и замороженные ягоды, но при разморозке они теряют свою форму, поэтому размораживать их не рекомендуется.
Чтобы напиток получился действительно вкусным, следует пропускать воду через фильтр, это поможет избавиться от привкуса.