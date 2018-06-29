Ягодные сконы

Нежные рассыпчатые кексы с шоколадом и вашими любимыми ягодами.

Ингредиенты

Мука 300 г сахар 50 г разрыхлитель 1 ст. л.

соль 0,5 ч. л.

сливочное масло 6 ст. л.

шоколад 70 г замороженные или свежие ягоды 200 г яйцо 1 шт жирные сливки 160 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.

Добавьте нарезанное кубиками холодное масло. Перетрите руками в мелкую крошку.

Добавьте измельченный шоколад и ягоды. Вбейте яйцо и влейте сливки. Замесите тесто руками. Переложите его на присыпанную мукой поверхность. Скатайте тесто в шар и примните руками, чтобы образовался диск толщиной примерно 2,5 см.

Окуните острый нож в муку и сделайте на тесте надрезы, разделив его на 8 равных частей. Перенесите на противень и выпекайте в течение 20-25 минут.