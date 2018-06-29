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Ягодные сконы
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Ягодные сконы 

Карельские вести 1 час назад
Нежные рассыпчатые кексы с шоколадом и вашими любимыми ягодами.
Ингредиенты
Мука 300 г  сахар 50 г  разрыхлитель 1 ст. л.
соль 0,5 ч. л.
сливочное масло 6 ст. л.
шоколад 70 г  замороженные или свежие ягоды 200 г  яйцо 1 шт  жирные сливки 160 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
Добавьте нарезанное кубиками холодное масло. Перетрите руками в мелкую крошку.
Добавьте измельченный шоколад и ягоды. Вбейте яйцо и влейте сливки. Замесите тесто руками. Переложите его на присыпанную мукой поверхность. Скатайте тесто в шар и примните руками, чтобы образовался диск толщиной примерно 2,5 см.
Окуните острый нож в муку и сделайте на тесте надрезы, разделив его на 8 равных частей. Перенесите на противень и выпекайте в течение 20-25 минут.
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