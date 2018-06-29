Без них не прожить. От каких продуктов нельзя отказываться?

В погоне за идеальной фигурой люди часто садятся на диету и полностью исключают из рациона те или иные продукты. А ведь эти ограничения могут нанести непоправимый вред здоровью. Диетолог-терапевт Юлия Манчук рассказала, от каких продуктов нельзя отказываться ни при каких условиях.

Не зря яйца так любят спортсмены и фитнес-блогеры! Диетологи заверяют — это один из самых питательных и полноценных продуктов в рационе человека. В одном яйце множество полезных веществ: 5-6 граммов высококачественного белка с аминокислотами, витамины A, B2, B5, B12, железо, фосфор, селен. А лютеин и зеаксантин предотвращают развитие глазных заболеваний. «О пользе яиц можно говорить долго. Помимо перечисленных веществ, они ещё и хороший источник лучшего диетического холина — витамина В4. Без него печень, почки и мозг просто не смогут нормально работать», — говорит эксперт.

Да, ещё десять лет назад очень многие специалисты и обыватели считали, что из-за яичного желтка повышается уровень холестерина в крови. Теперь же врачи не советуют избавляться от желтка, ведь все полезные и питательные вещества содержатся именно в нём. А количество холестерина в яйцах настолько небольшое, что не оказывает пагубного влияния на состояние здоровья человека. «Не советую пить сырые яйца, — отмечает диетолог. — Без тепловой обработки они гораздо хуже усваиваются, этим самым осложняя работу желудочно-кишечного тракта. А вот варёные, жареные яйца в разумных количествах пойдут на пользу. Одного в день будет достаточно».

Чеснок

Чеснок принесет больше пользы, если есть его в свежем виде. Этот пряный овощ содержит много биологически активных соединений. Корнеплод отлично влияет на сердечно-сосудистую систему, потому что эффективно понижает давление, приводит в норму уровень холестерина в крови. В результате риски развития инсульта становятся ниже. Такое активное вещество в составе чеснока, как аллицин, способно побороть даже бактерии, которые «адаптировались» к нашим популярным антибиотикам.

«Если аллицин попадает в организм человека в достаточных дозах, то он способен побороть и развитие онкологических заболеваний, поэтому чеснок рекомендуется есть тем людям, у кого риск развития рака наиболее высок», — подчеркивает Юлия.

Печень

Врачи настаивают — каждый человек должен хотя бы раз в неделю есть одно блюдо с печенью. Количество полезных элементов в печени просто огромное. Всем известно, что она один из лидеров по содержанию железа. Витамина B12 в 100 граммах печени в 12 раз больше рекомендуемой суточной нормы. Также в печени очень много меди. Она способна угнетать воспалительные процессы. А вырабатываемое в печени вещество гепарин способствует нормализации свертываемости крови, тем самым помогая снизить риски развития тромбоза.

Кокосовое масло

Удивительно, но при периодическом, но умеренном употреблении кокосового масла можно даже похудеть. «В кокосовом масле содержатся триглицериды средней цепи. Они как никакие другие подходят для снижения веса, ведь способствуют быстрому насыщению и повышению метаболизма», — объясняет врач. Однако злоупотреблять им в стремлении к фигуре своей мечты тоже не нужно. Оно идеально подойдёт для заправки салатов, приготовления соусов к горячим блюдам, для выпечки.

Кокосовое масло среди растительных масел давно занимает лидирующую позицию. Оно состоит это масло из насыщенных жиров, которые очень устойчивы к высоким температурам, и поэтому не теряют полезных веществ для человека. Например, лауриновая кислота имеет антимикробные свойства и эффективно борется с бактериями и вирусами.

Морские водоросли

Если вы будете есть морские водоросли один или два раза в неделю, то дефицит йода вам точно не грозит. А ведь именно йод имеет важнейшее значение для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы. «Щитовидка отвечает за регуляцию обмена веществ и роста клеток, а дефицит йода приводит к развитию многих заболеваний. Чтобы их предотвратить, нужно есть как можно больше морепродуктов, особенно морских водорослей», — советует эксперт.

Лосось

Лосось богат высококачественными белками и целым рядом питательных веществ. Калий, селен, витамины B1, B3, B6 и B12, список просто огромный. Запеканки, супы и другие блюда с лососем при их употреблении 1-2 раза в неделю восполнят потребности человеческого организма в жирных кислотах Омега-3. Эти полезные жиры препятствуют развитию многих серьёзных болезней, а ещё замедляют старение.

Черника

Черника не только полезна для зрения, но и отличается высоким содержанием антиоксидантов. Они нейтрализуют свободные радикалы, вызывающие как онкологические заболевания, так и атеросклероз, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Ещё эта ягода помогает улучшить память, снизить артериальное давление, а также содержание холестерина и сахара в крови.