Что есть, когда не хочется есть? 13 новых блюд в Community

Шеф-повар Джакомо Ломбарди основательно обновил меню проекта Community. Что обязательно нужно попробовать этим летом?

Ты можешь попробовать сразу несколько новинок. Например, салат из белой спаржи с пастой нириуни, икрой ботарги и смесью лукового песто и соуса юдзу (1050р); или салат из шести видов помидоров с соусом из лукового песто и оливкового масла (750р). Еще в Community есть зеленый салат и холодный суп гаспачо и томатов с клубникой.

Горячие блюда тоже претерпели изменения здесь сразу пять новинок. Филе сибаса готовят на пару и подают с тайским соусом, овощными дим самами, чесночными чипсами и зеленым маслом (900р). Еще одно новое рыбное блюдо — ред снеппер, также известный как кампечинский луциан, обитающий у берегов США. Филе готовят на пару и подают в соусе берблан со спаржей, жареными лисичками, кенийской фасолью, бобами эдамаме и красным базиликом (1650р). Шеф-повар также рекомендует попробовать сочную утиную грудку с мушмулой, пюре из молодого зеленого горошка, запеченным репчатым луком и свежим горошком (900р), и филе говядины на гриле со спаржей, трюфельным соусом и нежным фуа-гра (1950р). А еще летом становятся доступными разные грибы — их шеф-повар готовит с соусом комбу и букетом специй: в одном блюде сочетаются степные вешенки, белые грибы, опята, лисички, королевские шампиньоны, шимиджи, приправленные сумахом, кресс-кинзой и шичими (800р).

Ну и, конечно, десерты. Ломбарди рекомендует закончить обед нежным мильфеем с клубничным тартаром и кремом на основе рикотты и свежей клубники (550р); или ароматным семифредо на основе мягкого шоколадного крема с какао, свежей малиной и малиновым муссом (450р).

Но нам особенно нравятся панна котта с мушмулой (500р) и «скрамбл» — миндальное печенье с бланшированным ревнем, английским соусом и клубничным сорбетом (500р).

Адрес: Космодамианская наб., 2.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-est-kogda-ne-hochetsya-est-13-novyh-blyud-v-community/