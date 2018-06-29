Персиковый крамбль

Ароматный десерт из персиков с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Персики 1 кг овсянка 150 г коричневый сахар 180 г мука 50 г корица 1,5 ч. л.

ванильный сахар 2 ч. л.

сливочное масло 2 ст. л.

соль 1 щепотка

Способ приготовления

Персики очистите, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими ломтиками. Посыпьте их ванильным сахаром и 1 чайной ложкой корицы, хорошо перемешайте. Выложите в форму для выпечки, смазанную маслом.

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Смешайте овсянку, сахар, муку, растопленное масло, оставшуюся корицу и соль. Полученную смесь выложите сверху на персики.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте крамбль около 1 часа, пока персиковый сок не начнет кипеть, а верх не станет золотистого цвета.