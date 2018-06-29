Персиковый крамбль 

Ароматный десерт из персиков с хрустящей корочкой.
Ингредиенты
Персики 1 кг овсянка 150 г коричневый сахар 180 г мука 50 г корица 1,5 ч. л.
ванильный сахар 2 ч. л.
сливочное масло 2 ст. л.
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Персики очистите, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими ломтиками. Посыпьте их ванильным сахаром и 1 чайной ложкой корицы, хорошо перемешайте. Выложите в форму для выпечки, смазанную маслом.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Смешайте овсянку, сахар, муку, растопленное масло, оставшуюся корицу и соль. Полученную смесь выложите сверху на персики.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте крамбль около 1 часа, пока персиковый сок не начнет кипеть, а верх не станет золотистого цвета.