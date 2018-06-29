Ещё
Персиковый крамбль
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан

Персиковый крамбль 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Ароматный десерт из персиков с хрустящей корочкой.
Ингредиенты
Персики 1 кг  овсянка 150 г  коричневый сахар 180 г  мука 50 г  корица 1,5 ч. л.
ванильный сахар 2 ч. л.
сливочное масло 2 ст. л.
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Персики очистите, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими ломтиками. Посыпьте их ванильным сахаром и 1 чайной ложкой корицы, хорошо перемешайте. Выложите в форму для выпечки, смазанную маслом.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Смешайте овсянку, сахар, муку, растопленное масло, оставшуюся корицу и соль. Полученную смесь выложите сверху на персики.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте крамбль около 1 часа, пока персиковый сок не начнет кипеть, а верх не станет золотистого цвета.
Карельские вести: последние новости
Банановый кекс Ягодные сконы Блинчики с бананом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан26
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
155-килограммовая модель поразила фотосессией47
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе15
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение