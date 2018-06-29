Молочно-миндальный пудинг

Очень простой в приготовлении, но вкусный и эффектный десерт.

Ингредиенты

Желатин 10 г молоко 1 л сахар 250 г миндальная эссенция 1 ч. л.

консервированные фрукты 1 банка

Способ приготовления

Молоко мешайте с сахаром и желатином. Постоянно помешивая, доведите до кипения.

Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Снимите с огня и оставьте ненадолго для охлаждения. Добавьте миндальную эссенцию и перемешайте. Разлейте по формочкам и охладите. Положите в каждую формочку по 1 чайной ложке фруктов и поместите их в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.

Выньте пудинг из формочек и выложите на тарелки. Украсьте консервированными фруктами и подавайте.