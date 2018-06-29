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Молочно-миндальный пудинг
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Молочно-миндальный пудинг 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень простой в приготовлении, но вкусный и эффектный десерт.
Ингредиенты
Желатин 10 г  молоко 1 л  сахар 250 г  миндальная эссенция 1 ч. л.
консервированные фрукты 1 банка
Способ приготовления
Молоко мешайте с сахаром и желатином. Постоянно помешивая, доведите до кипения.
Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Снимите с огня и оставьте ненадолго для охлаждения. Добавьте миндальную эссенцию и перемешайте. Разлейте по формочкам и охладите. Положите в каждую формочку по 1 чайной ложке фруктов и поместите их в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.
Выньте пудинг из формочек и выложите на тарелки. Украсьте консервированными фруктами и подавайте.
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