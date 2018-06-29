Яблочный штрудель: рецепты с фото

В меню многих стран можно встретить штрудель с яблоками, однако зародился этот десерт в Австрии и пришелся по душе практически всему миру. Благодаря творческому подходу кулинаров, рецептов приготовления пирога просто не счесть — каждый любитель вкусненького найдет штрудель по своему вкусу.

Ниже представлены самые популярные пошаговые рецепты этого десерта с фото. Штрудель с яблоками из слоеного дрожжевого теста получается вкусным и ароматным. А без добавления дрожжей — более легким и воздушным.

Классический штрудель с яблоками из слоеного теста

Это рецепт штруделя с яблоками, который появился самым первым и является его родоначальником. А на его основе кулинар или хозяйка уже подгоняет вкус под себя, меняя или добавляя какие-либо компоненты.

yandex_ad_1 Для его приготовления потребуются следующие ингредиенты:

500 г слоеного теста, покупать можно как с дрожжами, так и без них;

100 г сливочного масла;

2-3 ст. л. сахарной пудры;

50 г панировочных сухариков;

5-6 штук средних яблок;

½ лимона, выжатого в сок;

изюм;

150 г сахара;

2 ч. л. корицы.

Инструкция по приготовлению:

Для начала размораживаем купленное тесто, чтобы оно стало пластичным.

Теперь необходимо промыть изюм и промокнуть его бумажным полотенцем или салфеткой. Если этого материала нет, можно использовать обычное полотенце.

С яблоками также проводится предварительная обработка: необходимо очистить плод от кожуры и вырезать сердцевину с косточками, а затем порезать его на маленькие кусочки.

В чашку засыпаем яблоки, изюм и сок лимона — все тщательно перемешиваем.

Во фруктовую смесь засыпаем сахар и корицу, перемешиваем — это начинка.

Размороженное тесто раскатываем в квадрат или прямоугольник.

Теперь нужно расплавить сливочное масло, помазать им пласт теста и посыпать панировкой.

Поверх сухарей мажем фруктовую начинку по всему пласту, за исключением краев.

Все четыре края загибаем в сторону начинки.

Затем сворачивая многослойный пласт теста, смазываем все обороты маслом.

Перед тем, как положить штрудель на противень, на последний стелится пергаментная бумага, предварительно обработанная подсолнечным маслом. Поверхность будущего десерта также смазывается маслом, а затем отправляется в духовой шкаф на 35-45 минут, в зависимости от толщины получившегося рулета.

Пока пирог печется, его необходимо систематически смазывать маслом, а когда он будет готов нужно посыпать сахарной пудрой. Причем сделать это нужно незамедлительно после того, как его достали из печи.

Захочется разнообразия — в этот рецепт можно добавить творог, и десерт получится не только сочным, но и ароматным.

Главная фишка такого блюда — превосходный вкус как в горячем виде, так и в холодном.

В следующем пошаговом рецепте с фото, узнаем, как приготовить штрудель с яблоками из слоеного бездрожжевого теста.

Из слоенного бездрожжевого теста

Самые занятые и ухищренные хозяйки заменяют тесто на лаваш, ведь в отличие от первого его не нужно раскатывать, поэтому время приготовления сокращается.

Компоненты:

500 г бездрожжевого теста;

40 г сливочного масла;

20 г панировочных сухарей;

350 г яблок;

1 желток;

4 ст. л. сахара;

корица.

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Готовим:

Тесто необходимо раскатать очень тонко, чтобы оно напоминало обычную пергаментную бумагу или лаваш, а затем покрыть растопленным маслом и посыпать панировкой.

Из яблок необходимо удалить сердцевину и нарезать их маленькими кубиками.

Готовим смесь из яблок, сахара и корицы. Последняя придает выпечке неповторимый аромат.

Готовую начинку следует равномерно распределить по тесту, не затрагивая края.

Осталось лишь свернуть рулет и помазать его сверху желтком.

Среднее время приготовления при температуре 220 градусов 40 минут.

Далее предоставлен пошаговый рецепт с фото еще одного штруделя с яблоками. Его хозяйки называют ленивым из-за быстроты и легкости приготовления. Готовить его можно из слоеного теста или лаваша.

Ленивый штрудель с изюмом

Одной из самых аппетитных и ароматных начинок является смесь из яблок, изюма и корицы. Используя в приготовлении вместо теста лаваш, десерт получается быстрее, поэтому его назвали «ленивым».

Компоненты:

3 листа лаваша;

5 яблок;

100 г изюма;

100 г сахарного песка;

100 мл подсолнечного масла.

Готовим:

В первую очередь необходимо залить изюм кипятком, чтобы он разбух, предварительно хорошо его вымыв.

Теперь можно перейти к яблокам, их нужно почистить от кожицы и удалить сердцевину. По окончании предварительной обработки, яблоки следует протереть через терку.

В миску с яблочным пюре добавляем разбухший изюм.

Все 3 листа лаваша смазываем растопленным маслом и посыпаем сверху сахаром. Затем распределить начинку по листам и свернуть из них рулеты.

Противень необходимо смазать маслом или положить пергамент, затем положить хорошо промасленные рулеты и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 20 минут.

yandex_ad_2 С апельсиновыми нотками

Яблоки в сочетании с апельсинами придают блюду изысканный аромат и необычный привкус кислинки. Штрудель с яблоками и цитрусовым курдом из слоеного теста можно приготовить как для семейного чаепития, так и на праздничный стол. Пошаговый рецепт с фото предоставлен ниже.

Продукты:

500 г листов теста;

1-2 шт. несладких яблок;

1 апельсин;

120 г сахара;

10 г сливочного масла;

2 желтка.

Приготовление:

Духовку можно сразу включить и выставить температуру 180 градусов.

Если тесто заморожено, ставим его в тепло для разморозки.

Приступаем к приготовлению необычной начинки. Для этого режем яблоки на мелкие кусочки, а из апельсина выжимаем сок. Теперь смешиваем ингредиенты и добавляем сахар, корицу, по желанию можно натереть апельсиновую цедру.

На противень необходимо постелить пергамент, смазанный маслом. Раскатываем и выкладываем пласт в форму.

На него высыпаем начинку, заворачиваем и ставим в духовой шкаф на полчаса.

Пока рулет готовится, необходимо приготовить апельсиновый курд. Для чего желтки взбиваются с соком апельсина, сахаром и цедрой. По истечении 30 минут достаем штрудель и заливаем его приготовленной смесью. Отправляем десерт еще на 5 минут в духовку, где он и дойдет до полной готовности.

Из слоенного дрожжевого теста

Теперь узнаем, как сделать штрудель с яблоками из слоеного дрожжевого теста. Ниже предоставлен пошаговый рецепт с фото. Для этой выпечки сделаем домашнее тесто.

Десерт из него получается воздушным и мягким.

Компоненты:

500 г муки;

1 пачку сливочного масла;

250 мл молока;

50 г сахара;

20 г дрожжей в брикете;

1ч. л. соли;

5 яблок;

1 ст. л. сухарей для панировки.

Процесс приготовления:

Сначала необходимо поставить опару, для этого разведем сахар и дрожжи в половине молока. Затем добавить 200 г муки, тщательно смешиваем и ставим в теплое место на полчаса.

Когда опара подошла, солим ее и добавляем остатки молока и муки.

Тесто необходимо тщательно вымесить и добавить 50 г масла, а затем отправить в холодильник на 4 часа.

Остатки масла необходимо размять на листе пергамента и накрыть его вторым листом, потом раскатываем и убираем в холодильник.

Тесто достаем. Чтобы получить не шар, а квадрат — надрезаем его с 4 сторон и растягиваем. Пласт необходимо раскатать, чтобы его толщина стала 1 см.

На одну сторону пласта ложем кусочек масла, накрываем другой стороной и раскатываем. Процедура повторяется несколько раз, благодаря чему тесто станет слоенным.

Яблоки очищаем, затем режем на мелкие кусочки. Перемешиваем нарезку с сахаром и распределяем по пласту. Сворачиваем рулет.

Готовить следует 40 минут при 180 градусах.