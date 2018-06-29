Мастер-класс от «Тики-бара»: готовим летние витаминные коктейли

Сергей Турулов, бармен «Тики-бара»

«Сегодня мы будем готовить три безалкогольных полинезийских коктейля: очень простых и вместе с тем чрезвычайно освежающих».

1 Фитнес-коктейль «90-60-90»: для тех, кто следит за фигурой

Калорийность одной порции (350 мл): 180 ккал. Польза: богат витамином C, калием, железом и пищевыми волокнами.

Ингредиенты: для этого коктейля вам понадобится половина банана, четверть яблока, клубника и свежевыжатый апельсиновый сок.

Приготовление: смешайте все ингредиенты в блендере и перелить в бокал. На этапе смешивания добавьте колотый лед — такой вариант больше подойдет для жаркого летнего дня или вечеринки на открытом воздухе. По способу приготовления этот коктейль похож на смузи — смесь из перемолотых в блендере овощей, фруктов и ягод. В отличие от соков, особенно консервированных, мякоть фруктов сохраняет всю пользу: клетчатку, витамины, вкус и текстуру продуктов и вполне может послужить самостоятельным приемом пищи. Выпив такой коктейль на завтрак, вы получите витаминный заряд на целый день.

2 Пина колада: десертный коктейль без сахара

Калорийность одной порции (400 мл): 250 ккал. Польза: богат калием, кальцием, магнием и витамином A.

Ингредиенты: безалкогольная пина колада готовится на основе ананасового сока, кокосовых сливок и сока лайма.

Приготовление: все ингредиенты залейте в шейкер, хорошенько смешайте и перелейте в бокал. Ананасовый сок и кокосовые сливки имеют довольно насыщенный вкус и не требует дополнительных подсластителей, а соком лайма можно регулировать сладость пина колады по собственному вкусу. Этот коктейль с легкостью заменит десерт или придется к случаю, когда хочется «чего-нибудь сладкого». Изначально «пиной коладой» на Карибах — родине этого коктейля — называли процеженный ананасовый сок и лишь со временем к нему стали добавлять кокосовые сливки, получив вкус, который остается узнаваемым до сих пор.

3 Манго ласси: индийский коктейль на основе йогурта

Калорийность одной порции (300 мл): 350 ккал. Польза: содержит кисломолочные бактерии, кальций, витамин C, витамин B9, клетчатку и пектин.

Ингредиенты: манго ласси готовят из домашнего йогурта, пюре манго, сока лайма и меда.

Приготовление: все ингредиенты блендируйте, добавив в смесь колотый лед по вкусу, и перелейте в бокал. Такой коктейль, напоминающий питьевой йогурт, заменит вам завтрак или один прием пищи. Не рекомендуется смешивать йогурт с яблоками и цитрусовыми, так как эти фрукты не сочетаются с кисло-молочной средой и могут вызвать проблемы с пищеварением. Ласси — это традиционный индийский освежающий напиток, популярный в Индии и на Шри-Ланке. Индийцы добавляют в натуральный йогурт без сахара, чтобы он не перебивал вкус ингредиентов, буквально все: начиная от экзотических фруктов, заканчивая травами и специями. Кстати, йогурт можно заменить ряженкой или простоквашей.

Все наглядно Хотите увидеть, как летние витаминные коктейли готовит профессионал? Смотрите видео-версию мастер-класса по приготовлению коктейлей на нашем Youtube-канале. Кстати, в плейлисте «Заряжаем на здоровье» вы найдете еще много интересного и полезного.

Фото: instagram.com