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Медовое печенье с фундуком и шоколадом
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Медовое печенье с фундуком и шоколадом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тонкое и нежное печенье с медом, посыпанное орехами и кусочками шоколада.
Ингредиенты
Сливочное масло 50 г  мед 2 ст. л.
коричневый сахар 60 г  мука 50 г  ванильный экстракт 0,5 ч. л.
фундук (жареный) 50 г  черный шоколад 50 г  яичные белки 2 шт  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В маленькой кастрюльке растопите масло и мед.
В небольшой миске смешайте сахар, муку, ваниль и белки. Не прекращая взбивать, вливайте тонкой струйкой масляно-медовую смесь.
Застелите противень бумагой для выпечки. Выкладывайте на противень по 2 чайные ложки теста и размазывайте его тонким слоем, формируя кружочки. Сверху посыпьте их измельченным шоколадом и мелко нарубленными орехами. Выпекайте в течение 8-10 минут.
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