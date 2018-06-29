Медовое печенье с фундуком и шоколадом

Тонкое и нежное печенье с медом, посыпанное орехами и кусочками шоколада.

Ингредиенты

Сливочное масло 50 г мед 2 ст. л.

коричневый сахар 60 г мука 50 г ванильный экстракт 0,5 ч. л.

фундук (жареный) 50 г черный шоколад 50 г яичные белки 2 шт Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В маленькой кастрюльке растопите масло и мед.

В небольшой миске смешайте сахар, муку, ваниль и белки. Не прекращая взбивать, вливайте тонкой струйкой масляно-медовую смесь.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выкладывайте на противень по 2 чайные ложки теста и размазывайте его тонким слоем, формируя кружочки. Сверху посыпьте их измельченным шоколадом и мелко нарубленными орехами. Выпекайте в течение 8-10 минут.