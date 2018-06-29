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На любой вкус: 5 диет для стройного тела от топ-моделей
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На любой вкус: 5 диет для стройного тела от топ-моделей 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Будем честны, тела супермоделей — дар природы и хорошая генетика. Но даже самое роскошное тело требует правильного ухода, который заключается в тренировках и питании. Говоря о последнем, сегодня мы расскажем, каких диет придерживаются мировые топ-модели.
Жизель Бундхен: Цельно-растительная диета
Чтобы держать себя в форме Жизель и ее супруг Том Брэди отказались от оливкового масла, молочных и пасленовых продуктов, кофе, грибов, белой муки, соли и белого сахара. Их рацион на 80% состоит из растительных продуктов, причем только органических. Остальные 20% — это органические стейки, курица, утка и дикий лосось. Супруги также едят коричневый рис, киноа и пшено.
Лили Олдридж: Правильное питание с доставкой
Модель решила довериться уже готовой еде, чтобы не думать о размере порции и количестве калорий. Для себя она выбрала бренд Sakara, который предлагает план питания в зависимости от количества дней. Лили каждый день получает здоровые завтраки, обеды и ужины из органических продуктов. Правда это удовольствие не из дешевых, зато можно на 100% быть уверенным, что не съешь лишнего.
Кэролин Мерфи: Алкаиновая диета
Такая диета исключает молочные продукты, яйца и рыбу. Также придется забыть про черный чай, алкоголь, кофе, арахис и виноград. Зато щелочные продукты можно есть сколько угодно: овощи, цельное зерно, бобовые, миндаль и фрукты с низким содержанием сахара. Но чтобы не спровоцировать дефицит белка, допустимы телятина, индейка и курица, правда не более трех раз в неделю. При такой диете кислота в организме сводится к минимуму, уровень pH приходит к идеальному балансу.
Миранда Керр: Диета по группе крови
Эту диету разработал доктор Питер Д'Амо, считающий, что организм людей с разными группами крови по-разному усваивает те или иные продукты. Правда результаты показали, что действенным является рацион лишь для второй группы крови, именно его и придерживается Миранда. Она практически исключила из рациона красное мясо и сделала упор на овощи.
Бриджит Малкольм: Веганская диета
Наверно самая непростая диета у «ангела» Бриджит: красотка отказалась от всех животных продуктов. По словам модели, как только она стала веганом, то все отметили ее внешние изменения в лучшую сторону. Ее рацион состоит из овощей, фруктов и круп. Придерживаясь такой диеты очень важно получать вещества которые содержатся в исключенном мясе и молочных продуктах, поэтому необходимо правильно сбалансировать питание.
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