Как запечь сибас

Чтобы рыбные блюда производили впечатление, важно каждый раз правильно расставлять вкусовые акценты. Так, например, идеальным дополнением к сибасу с овощами может стать сливочно-острый соус, приготовить который очень легко из лимонного сока, оливкового масла, горчицы и йогурта. Впрочем, вот вам полный рецепт этого блюда.

Ингредиенты:

1000 гр. двух выпотрошенных сибаса соль, свежемолотый перец по вкусу 0.75 чашки смеси нарезанного укропа, мяты и петрушки 2 ст.л. греческого йогурта 0.5 ст.л. дижонской горчицы 0.25 чашки свежего лимонного сока 1 ст.л. сухого орегано 2 ст.л. оливкового масла 1 шт. маленького цукини (тонко нарезать) 1 шт. красного лука (тонко нарезать) 4 шт. средних помидор (тонко нарезать) 4 веточки укропа 4 веточки розмарина 4 веточки тимьяна 1 шт. лимона (нарезать для подачи)

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Выложить рыбу на большую сковороду, внутри и снаружи поперчить и посолить. Заполнить веточками трав. Добавить помидоры, лук, цукини, приправить солью и перцем. Щедро полить рыбу и овощи оливковым маслом, посыпать 1/2 столовой ложки орегано. Запекать приблизительно 45 минут, периодически помешивая овощи, до готовности.

В миске смешать лимонный сок с горчицей, 2 столовыми ложками оливкового масла и 1/2 столовой ложки орегано. Добавить йогурт, приправить солью и перцем. Из рыбы вынуть травы, очистить ее от костей. Разложить по тарелкам, рядом выложить овощи и посыпать смесью нарезанной зелени. Подавать с дольками лимона и соусом.