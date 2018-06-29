Летнее меню. 6 самых вкусных блюд из фруктов

Летом тяжелая и жирная пища уступает место «легкой» еде — фруктовым блюдам, среди которых могут быть разнообразные салаты, освежающие коктейли, фруктовые супы и даже гриль. Перестраиваясь на летнее меню, мы поправляем здоровье, насыщая организм витаминами, минералами, очищая с помощью антиоксидантов и проводя профилактику от обезвоживания. А главное — получаем удовольствие от летних даров природы, успешно использованных в кулинарном творчестве. SPB.AIF.RU приводит рецепты самых вкусных и необычных фруктовых удовольствий.

Клубничный салат «Фруктовый праздник»

Ингредиенты:

Апельсин — 1 шт. Груши — 2 шт. Банан — 1 шт. Черешня — 100 гКлубника — 150 гЛюбые орехи — 1 горстьКлубничный йогурт — 50 гКлубничный джем — 50 г Способ приготовления:

Почистите апельсины, груши, бананы, нарежьте дольками. Добавьте клубнику, нарезанную на четвертинки, и черешню, из которой предварительно нужно удалить косточки. Смешайте все, полейте клубничным йогуртом и клубничным джемом, посыпьте измельченными орехами.

Персики-гриль с малиновым соусом

Для приготовления нам понадобится:

Персики — 5-6 шт. Малина — 150 гКоньяк или ром — 2 ч.л. Мед — 1 ч.л. Коричнеый сахар — 1 ч.л. Шепотка корицыСольСливочное масло — 50 гМята — 3 веточкиКокосовая стружка — 3 ст.лТертый шоколад — 3 ст.л.

Приготовление:

Для этого блюда можно использовать и нектарины. Разделите каждый плод на половинки, удалите косточки. Для приготовления соуса малину подавите ложкой и доведите до кипения в небольшой кастрюле. Снимите с огня, слегка остудите. Добавьте мед, молотую корицу, коричневый сахар и щепотку соли, перемешайте, протрите через ситечко и варите еще 5-6 минут до густоты.

Выложите половинки персиков или нектаринов на протертый и смазанный сливочным маслом гриль. Сбрызните их коньяком. Обжарьте две минуты, потом наполните половинки полученным малиновым соусом, украсив веточками мяты. Можно посыпать кокосовой стружкой или тертым шоколадом.

Зеленый коктейль с виноградом

Ингредиенты:

Виноград — 200 гВода — 100 млЗелень (мята, листья одуванчика, салат или шпинат) — 1 пучок

Способ приготовления:

Для этого блюда понадобится виноград без косточек, который вместе с зеленью и водой надо измельчить в блендере. Зелень — мяту, листья одуванчика, салата или шпината — надо предварительно замочить на 10 минут в холодной воде. Пропорции в этом коктейле такие: две трети фруктов и воды на одну треть зелени.

Банановые оладьи

Для приготовления нам понадобится:

Бананы — 2 шт. Мука — 100 гМолоко — 50 млЯйцо — 1 шт. Разрыхлитель — 1 ч.л. Сахар — 2 ст.л. Растительное масло — 3 ст.л. Сладкий сироп — 1 ст.л. Клубника — 1 горсть

Приготовление:

Оладьи пекутся быстро. Чтобы приготовить 8-10 штук, понадобятся всего два банана, но обязательно спелых.

Взбейте яйцо с молоком и смешайте с мукой, добавив туда разрыхлитель. Хорошо размешайте тесто, чтобы не было комков. Добавьте туда нарезанный банан и доведите до однородного состояния в блендере. Тесто готово.

Жарьте оладьи по минуте на каждой стороне, готовые можно полить сиропом и украсить ломтиками клубники.

Салат «Пять звезд»

Благодаря содержанию куриного филе в составе этот салат очень сытный.

Ингредиенты:

Листья салата — 8 шт. Куриное филе — 100 гКлубника — 200 гЯблоко — 1 шт. Фисташки — 50 гКиви — 1 шт. Сыр — 150 гМайонез — 50 гСметана — 3 ст.л. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Выложите на дно салатника вымытые и просушенные листья салата, затем слой мелко нарезанного отварного куриного мяса. Посолите и поперчите. Накройте сверху слоем мелко нарезанного яблока и опять добавьте специи. Заправьте все это низкокалорийным майонезом, разведенным сметаной. Следующим слоем выложите фисташки, дольки киви и нарезанную клубнику. Самым последним слоем этого блюда станет тертый на мелкой терке сыр. Салат готов!

Суп из черешни со сливками

Для приготовления нам понадобится:

Черешня — 1,5 кгВода — 1,5 лСахар — 300 гВишневая или другая водка — 2 ст.л. Пряности: корица, анис, кардамон, перец по вкусуСливки — 50 г Приготовление:

Вскипятите воду с сахаром, различными пряностями и парой столовых ложек вишневой или любой другой водки. Сняв с огня, извлеките из полученного отвара пряности — больше они не нужны. Добавьте туда черешню и дайте настояться 20 минут. Потом процедите, а черешню, пропитанную отваром, пропустите через блендер, после чего смешайте ее с отваром и сливками. Остудите и подавайте с печеньем.