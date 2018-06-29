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Почти ноль калорий: Лариса Гузеева поделилась любимым рецептом летнего супа
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Почти ноль калорий: Лариса Гузеева поделилась любимым рецептом летнего супа 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@_larisa_guzeeva_Почти ноль калорий: Лариса Гузеева поделилась любимым рецептом летнего супаЛариса Гузеева (59) часто рассказывает, что умеет и любит готовить. Несмотря на то, что ее супруг Игорь Бухаров является президентом федерации рестораторов России, его на кухню не допускают. Готовит обычно либо мама телеведущей, либо она сама. Лариса Гузеева уже делилась рецептом тушеного мяса — пользователи оказалась в восторге и засыпали актрису комплиментами. Правда, тогда Гузеева предупреждала, что блюдо является калорийным и явно не подходит тем, кто на диете.
Теперь же телеведущая опубликовала рецепт традиционного летнего супа — свекольника, который любят в ее семье. Телеведущая не использует мясо в рецепте и уверяет, что этот вариант идеально подходит для жарких дней и тех, кто худеет:
Друзья мои, ничего особенного, но, вдруг, кто забыл про летний чудо-суп свекольник! Я люблю использовать консервированную свеклу (готовлю сама), но магазинная тоже хорошо. Главное все через крупную терку (огурец, яйцо), немного любого лука, горчица, соль, перец, кефир и рассол от свёклы. Все по вкусу. Я уверена, что у каждой из вас есть собственный рецепт, но я так, на всякий случай.
Фолловеры Гузеевой заверили ее, что обязательно приготовят свекольник по звездному рецепту: «Спасибо. Ни разу кроме окрошки холодный суп не готовила! Попробую», «Аж слюна побежала, так захотелось! Завтра приготовлю! Спасибо Лариса!», «Спасибо, удивительно сильная, прекрасная женщина. Попробую воспользоваться вашим советом».
А тем временем Лариса Гузеева откровенно рассказала о проблемах с мужем спустя 20 лет брака.
@_larisa_guzeeva_
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