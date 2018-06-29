Вяленое мясо в домашних условиях: 5 простых шагов, и вы в раю

Хочешь сделать своими руками максимально вкусную закуску при затрате минимума усилий? Тогда рецепт вяленого мяса в домашних условиях именно то, что тебе нужно!

Кадр из мультфильма «Мадагаскар»

Прелесть этого вида приготовления мяса не только в том, что его просто приготовить и можно долго хранить, но и в том, что, в отличие от копчения, тебе не потребуется специальное оборудование.

В XVIII веке вялить мясо советовали так: «Повесьте его в погребе, и пусть оно висит столько, сколько вы готовы терпеть запах». Сейчас, к счастью, это делать еще проще: прогресс подарил нам холодильник.

При желании можно вялить курицу, индейку, говядину и даже баранину. Но лучше всего для приготовления вяленого мяса дома подходит свинина. Поэтому ее и возьмем для нашего пошагового рецепта.

Ингредиенты Основные

цельный кусок свиной шеи (2,5 кг)

1 кг соли

Для рассола

1 литр уксуса

2 ч. л. черного перца

2 ч. л. красного перца

2 ч. л. соли

5 зубчиков чеснока

1 ч. л. розмарина (по желанию)

Для панировки

3 ч. л. черного перца

3 ч. л. красного перца

1 ч. л. паприки

2 ч. л. соли

Шаг 1. Засолка

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Дно эмалированной кастрюли засыпаем солью, на которую кладем вымытое и просушенное мясо. Засыпаем его сверху солью так, чтобы она покрыла его целиком. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 72 часа.

Шаг 2. Делаем рассол

Смешиваем в чашке уксус, перцы, соль, раздавленный чеснок и розмарин. Перемешиваем и кладем в эту смесь промытое от соли мясо на 5-10 минут.

Шаг 3. Делаем панировку

В широкой тарелке перемешиваем наши специи и обваливаем в них мясо. После рассола его не нужно вытирать — так оно лучше пропитается приправами.

Шаг 4. Упаковываем мясо в пищевую бумагу

Плотно заверни свинину в бумагу и как можно туже обвяжи ее жгутом. Чтобы бумага не размякла, используй два слоя. Теперь отправляй будущий деликатес на сушку в холодильник на целый месяц. Можешь поставить себе на телефоне напоминалку.

Шаг 5. Наслаждаемся результатом

Вот и все. Бумагу и жгут — в мусорку. Мясо, нарезанное тонкими кусочками — на стол. Оно, конечно, за месяц немного усохло, но будем надеяться, что для первого раза тебе хватит.

Еще несколько слов о вяленом мясе Главное условие успеха

Для вяленья используй только свежее охлажденное мясо, в качестве которого ты уверен.

@aniutamerkuri

Это безопасно

Не бойся паразитов, обитающих в сыром мясе: обильное количество соли не оставит им никаких шансов на выживание.

Знай меру

Кстати о соли, из-за того, что ее так много, на эту закуску не стоит налегать. Особенно если у тебя есть проблемы с почками или сердцем.

Универсальный продукт

Вяленое мясо можно превратить в обычное, если оставить его на час в горячей воде или отправить в готовящийся суп.

Секретный ингредиент

Для улучшения вкуса можешь добавить молотый имбирь. Но, как и в случае с розмарином, если ты его не любишь — можешь его не класть.

С пивом и не только

@golovinova_oksana

Эта закуска хороша и для вина. Она отлично сочетается с оливками и каперсами, а еще вяленое мясо можно добавить в салат.