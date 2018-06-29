Как спастись от жары? Охлаждающие напитки из лучших заведений Москвы в помощь 

Как мы ждали эту жару! Но на деле оказалось (как, в принципе, и каждое лето), что гулять в 30-градусную жару не так уж и приятно. Исправят ситуацию и охладят ваш пыл летние освежающие напитки, которые подготовили для нас лучшие заведения Москвы. О них — в нашей подборке.
Безалкогольные напитки
«Казбек» и полезный лимонад
Лимонад «Жоло»
«Жоло» (360 руб.) — это освежающий, традиционный грузинский лимонад из спелой малины и граната. Представители ресторана говорят, что напиток укрепляет иммунитет и прекрасно утоляет жажду.
Nofar и яркие лимонады
«Базилик-ананас»
«Облепиховый лимонад» (350 руб.) — ярко-желтый напиток с грушевым пюре;
«Малина-маракуйя» (350 руб.) — говорящее название лимонада с листьями мяты;
«Базилик-ананас» (350 руб.) — лимонад с ванильным сиропом и болгарским перцем;
«Марокканский лимонад» (350 руб.) — на зеленом чае с мятой и сиропом со вкусом изюма.
«Турандот» и тонизирующий лимонад
Лимонад «Манго-маракуйя»
«Манго-маракуйя» (490 руб.) — лимонад из экзотических фруктов, который обладает высокими тонизирующими свойствами. Манго поможет снять нервное напряжение и повысит настроение.
«Даблби» и холодные напитки по новым рецептам
«Огурец-базилик»
«Огурец-базилик» (300 руб.) — чайный напиток с нотками зеленого чая, огурца, лемонграсса и зеленой дыни;
Латте «Тропический» (350 руб.) — холодный авторский напиток с приятной фруктовой сладостью и сливочным телом;
«Малиновая лакрица» (350 руб.) — лимонад с ярким вкусом малины и клюквенного морса;
«Раф мусс» (350 руб.) — холодный напиток с нежной текстурой мусса, похожий на сливочный десерт со вкусом лимонного чизкейка.
«Малиновая лакрица»
Кафе «Дружба» и напиток-антидепрессант
Лавандовый лимонад
Лавандовый лимонад (380 руб.) — необычный напиток отлично освежает и заряжает энергией. А ещё лаванда — мощный антидепрессант и эффективный борец с головными болями и усталостью.
SHIBA и напитки с тонкими азиатскими нотками
«Роза с кардамоном»
«Роза с кардамоном» (350 руб.) — прозрачный сладковатый с кислинкой лимонад с нежным ароматом розы;
«Бузина с юдзу» (350 руб.) — лимонад с натуральной бузиной, малиной, с добавлением фреша лимона и пюре личи;
«Клубника с кафрским лаймом» (350 руб.) — по-новому раскроет вкусовые качества летней ягоды для ее почитателей.
Moregrill и смузи без сахара
Смузи «апельсин-манго»
Смузи «апельсин-манго» (350 руб.) — делается на основе пюре манго, мякоти апельсина и йогурта. Вместо сахара в смузи добавляется мед, а украшается свежей мятой.
Алкогольные напитки
Sixty и легкие напитки
Shiso Americano
Shiso Americano (900 руб.) — освежающий напиток с биттером, настоянным на листах шисо и свежей клубнике;
Eloraque (900 руб.) — коктейль на текиле с лавандовым кордиалом и сливовым биттером;
Cindy Dollar (900 руб.) — сладкий тини на водке с клубникой, ананасовым пюре и маршмэллоу;
Unicorn (900 руб.) — сладкий дижестив с кукурузным муссом, лимончелло и лимонным соком.
«Пирог мясника» и его барные хиты с танцевальными названиями
Коктейли из ресторана «Пирог мясника»
«Малиновый Твист» (450 руб.) — легкий микс игристого, джина, малины и мяты;
«Эппл Таймс» (390 руб.) — идеальное сочетание яблока с корицей, сдобренного бурбоном;
«Лайт Грин» (390 руб.) — лучшее завершение тяжелого дня: джин и бузина, смешанные с тоником или имбирным пивом.
«Южане» и коктейли с поэтичными названиями
«Московский франт»
«Барбарисовый шпритцер» (550 руб.) — с горчинкой цитрусов и ярким вкусом барбариса. Подается с долькой грейпфрута и цветками чайной розы;
«Московский франт» (550 руб.) — это коктейль с ярко выраженными цветочно-фруктовыми нотками на основе джина, ликера Сан Жермен и игристого вина, при подаче добавляются спелые ягоды и лепестки фиолетового базилика;
«Южный ветер» (550 руб.) — коктейль на основе игристого вина, сиропа цветков бузины и свежего тимьяна;
«Розовые облака» (550 руб.) — это воздушный, с кислинкой сауэр, а в составе фирменная настойка из рома на клубнике и банане, дополненная ароматным личи и соком лайма;
«Абрикосовый беллини» (550 руб.) — твист на классический беллини: яркий абрикосовый вкус и легкость игристого вина.
«Розовые облака»