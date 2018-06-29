Как спастись от жары? Охлаждающие напитки из лучших заведений Москвы в помощь

Как мы ждали эту жару! Но на деле оказалось (как, в принципе, и каждое лето), что гулять в 30-градусную жару не так уж и приятно. Исправят ситуацию и охладят ваш пыл летние освежающие напитки, которые подготовили для нас лучшие заведения Москвы. О них — в нашей подборке.

Безалкогольные напитки

«Казбек» и полезный лимонад

Лимонад «Жоло»

«Жоло» (360 руб.) — это освежающий, традиционный грузинский лимонад из спелой малины и граната. Представители ресторана говорят, что напиток укрепляет иммунитет и прекрасно утоляет жажду.

Nofar и яркие лимонады

«Базилик-ананас»

«Облепиховый лимонад» (350 руб.) — ярко-желтый напиток с грушевым пюре;

«Малина-маракуйя» (350 руб.) — говорящее название лимонада с листьями мяты;

«Базилик-ананас» (350 руб.) — лимонад с ванильным сиропом и болгарским перцем;

«Марокканский лимонад» (350 руб.) ­— на зеленом чае с мятой и сиропом со вкусом изюма.

«Турандот» и тонизирующий лимонад

Лимонад «Манго-маракуйя»

«Манго-маракуйя» (490 руб.) — лимонад из экзотических фруктов, который обладает высокими тонизирующими свойствами. Манго поможет снять нервное напряжение и повысит настроение.

«Даблби» и холодные напитки по новым рецептам

«Огурец-базилик»

«Огурец-базилик» (300 руб.) — чайный напиток с нотками зеленого чая, огурца, лемонграсса и зеленой дыни;

Латте «Тропический» (350 руб.) — холодный авторский напиток с приятной фруктовой сладостью и сливочным телом;

«Малиновая лакрица» (350 руб.) — лимонад с ярким вкусом малины и клюквенного морса;

«Раф мусс» (350 руб.) — холодный напиток с нежной текстурой мусса, похожий на сливочный десерт со вкусом лимонного чизкейка.

«Малиновая лакрица»

Кафе «Дружба» и напиток-антидепрессант

Лавандовый лимонад

Лавандовый лимонад (380 руб.) — необычный напиток отлично освежает и заряжает энергией. А ещё лаванда — мощный антидепрессант и эффективный борец с головными болями и усталостью.

SHIBA и напитки с тонкими азиатскими нотками

«Роза с кардамоном»

«Роза с кардамоном» (350 руб.) — прозрачный сладковатый с кислинкой лимонад с нежным ароматом розы;

«Бузина с юдзу» (350 руб.) — лимонад с натуральной бузиной, малиной, с добавлением фреша лимона и пюре личи;

«Клубника с кафрским лаймом» (350 руб.) — по-новому раскроет вкусовые качества летней ягоды для ее почитателей.

Moregrill и смузи без сахара

Смузи «апельсин-манго»

Смузи «апельсин-манго» (350 руб.) — делается на основе пюре манго, мякоти апельсина и йогурта. Вместо сахара в смузи добавляется мед, а украшается свежей мятой.

Алкогольные напитки

Sixty и легкие напитки

Shiso Americano

Shiso Americano (900 руб.) — освежающий напиток с биттером, настоянным на листах шисо и свежей клубнике;

Eloraque (900 руб.) — коктейль на текиле с лавандовым кордиалом и сливовым биттером;

Cindy Dollar (900 руб.) — сладкий тини на водке с клубникой, ананасовым пюре и маршмэллоу;

Unicorn (900 руб.) — сладкий дижестив с кукурузным муссом, лимончелло и лимонным соком.

«Пирог мясника» и его барные хиты с танцевальными названиями

Коктейли из ресторана «Пирог мясника»

«Малиновый Твист» (450 руб.) — легкий микс игристого, джина, малины и мяты;

«Эппл Таймс» (390 руб.) — идеальное сочетание яблока с корицей, сдобренного бурбоном;

«Лайт Грин» (390 руб.) — лучшее завершение тяжелого дня: джин и бузина, смешанные с тоником или имбирным пивом.

«Южане» и коктейли с поэтичными названиями

«Московский франт»

«Барбарисовый шпритцер» (550 руб.) — с горчинкой цитрусов и ярким вкусом барбариса. Подается с долькой грейпфрута и цветками чайной розы;

«Московский франт» (550 руб.) — это коктейль с ярко выраженными цветочно-фруктовыми нотками на основе джина, ликера Сан Жермен и игристого вина, при подаче добавляются спелые ягоды и лепестки фиолетового базилика;

«Южный ветер» (550 руб.) — коктейль на основе игристого вина, сиропа цветков бузины и свежего тимьяна;

«Розовые облака» (550 руб.) — это воздушный, с кислинкой сауэр, а в составе фирменная настойка из рома на клубнике и банане, дополненная ароматным личи и соком лайма;

«Абрикосовый беллини» (550 руб.) — твист на классический беллини: яркий абрикосовый вкус и легкость игристого вина.

«Розовые облака»