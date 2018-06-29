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Что быстрее дорожает в Кузбассе: бензин или масло?
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Что быстрее дорожает в Кузбассе: бензин или масло? 

АиФ Кузбасс 54 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Цены на бензин в Кузбассе с начала года выросли на 8%.
По данным Кемеровостата, бензин дорожает быстрее, чем многие продукты. Если, например, цена на сливочное масло в мае по сравнению с апрелем снизилась, то на бензин, наоборот, выросла на 7%.
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