5 потрясающих масок для лица в летнее время

Мы, женщины, счастливы, когда настало время носить наши летние, цветочные платья. После долгой, холодной зимы мы любим лето — время тепла и радости. Каждый сезон приносит хорошие новости для одних и плохие для других. Лето — хорошая новость для нас, но не всегда хорошая новость для кожи.

Как ухаживать за сухой кожей летом?

Высокий уровень влажности помогает уменьшить высыхание, поэтому она больше не шелушится или не растрескивается. Однако грязь, пыль, ультрафиолетовые лучи и негативные факторы являются причиной беспокойства, поскольку они делают нашу кожу уставшей и тусклой. Кроме того, даже минуты без защитны на солнце приводят к большему старению кожи — морщины, возрастные пятна и первые морщины. Домашние косметические маски для сухой кожи летом: Мантра, которую нужно повторять, чтобы кожа была свежей, — это тщательно применять солнцезащитный крем и прибегать к помощи некоторых домашних масок. Вот несколько советов, которые можно попробовать этим летом. 1. Папайя Папайя является естественным скрабом, который удаляет мертвые клетки кожи и обладает свойствами против старения. Она известна тем, что помогает наладить водный баланс. Лучшая новость в том, что это единственная моноингредиентная маска, которая очень эффективна. Поэтому больше никаких оправданий, чтобы не пробовать ее. Как сделать такую маску? Вымойте несколько частей папайи, чтобы сформировать однородную пасту. Нанесите пасту на лицо равномерно. Возьмите большие кусочки хлопка и поместите поверх маски, чтобы предотвратить падение пасты с лица. Расслабьтесь 15 минут. Смойте чистой водой Для отшелушивающей маски используйте смесь папайи с подогретым медом и овсяной мукой, оставьте на 10-15 минут. Чтобы осветлить кожу — папайю нужно смешать с медом, йогуртом и лимонным соком. 2. Маска из йогурта Йогурт сохраняет влагу в коже и восстанавливает тусклую кожу. Он также действует как естественный отбеливатель. Мед увлажняет и смягчает кожу естественным путем.

Чтобы приготовить такую маску, нужно смешать 2 чайные ложки йогурта с 1 чайной ложкой меда. Нанесите ее на лицо и дайте полностью высохнуть. Смойте водой. Еще один вариант маски — смешайте 2 очень спелых клубники, 1 чайную ложку сырого меда и 1 стаканчик йогурта. 3. Сандаловое дерево Сандаловое дерево охлаждает кожу, в то время как розовая вода тонизирует ее. Это старинный индийский рецепт для лица, и оба ингридиента легко доступны. Это лучший вариант для сухой кожи летом. Смешайте 3 чайные ложки сандалового дерева с розовой водой. Нанесите пасту равномерно на лицо. Смойте через 15 минут. Еще один рецепт поможет избавиться от угрей — смешайте 2 щепотки куркумы и сандалового дерева с теплой водой. Сделайте пасту и нанесите на участки, подверженные раздражению, и дайте высохнуть. Промойте. 4. Овёс и огуречная маска для лица Овес успокаивает и излечивает сухую кожу. Огурец — это натуральный тонер с охлаждающими свойствами. Для создания маски нужно смешать 3 чайные ложки овса, 1 чайную ложку сока огурца и 1 чайную ложку йогурта. Нанесите пасту на лицо и дайте высохнуть полностью. Смойте водой. Альтернативный вариант — смешайте йогурт и огурец. Добавьте мед и овес, чтобы сделать густую пасту. Нанесите ее и смойте теплой водой через 20 минут. Это хорошо для черных пятен и отечности. 5. Миндаль и розовая вода. Маска для лица Этот королевский рецепт для лица творит чудеса для сухой кожи. Миндаль имеет натуральное масло и витамин Е, которые предотвращают сухость. Замочите 10 орехов на ночь и раздробите их в однородную пасту. Добавьте к смеси розовую воду. Нанесите смесь на лицо. Вымойте обычной водой.

Как ухаживать летом за чувствительной кожей?

Лето известно тем, что приводит к проблемам у всех типов кожи. Но один тип кожи, который страдает больше всего в течение этого сезона, это чувствительная кожа. Она легко раздражается из-за множества факторов. Суровое солнце вызывает покраснение кожи. Использование любого другого продукта по уходу за кожей влияет на него. Но есть несколько естественных летних рецептов для чувствительной кожи, чтобы помочь вам побаловать вашу кожу: Летняя маска для чувствительной кожи из банана. Взбейте банан, чтобы получить однородную маску, нанесите ее на лицо и оставьте на 15-20 минут. Летняя маска для чувствительной кожи из меда. Мед — один из лучших подарков природы для человечества! Просто нанесите чистый, натуральный мед на лицо.

Теперь просто расслабьтесь и наблюдайте, как он успокаивает вашу кожу после любого раздражения, которое вы можете придумать. Летняя маска для чувствительной кожи из папайи Папайя придет на помощь снова! Вымойте несколько спелых частей папайи и нанесите их на лицо с помощью тонких хлопчатобумажных прокладок. Поместите эти хлопчатобумажные прокладки над ним, чтобы предотвратить капание и помочь ему работать в полном объеме.

Как ухаживать за комбинированной кожей летом?

Комбинированная кожа может быть немного сложной в уходе. Смесь жирной и сухой кожи требует особого подхода, вам нужны специальные продукты и особая забота, чтобы ваша кожа хорошо питалась исохранялась. Комбинированная кожа — это тип кожи, в которой некоторые части вашей кожи сухие, а другие жирные. Большинство людей, у которых комбинированная кожа, будут иметь масляную зону Т (лоб, нос и подбородок), в то время как области вокруг рта и щек будут сухими. Поэтому, с одной стороны, вы хотите уменьшить пот и маслянистость, но также хотите позаботиться о сухости.

Может быть немного сложно найти продукты, которые специально созданы для комбинированной кожи. Их мало, а иногда они даже не могут хорошо работатьу всех. Хороший способ работать с вашей кожей — попытаться использовать некоторые домашние смеси, которые успокоят кожу, заботясь о проблемных областях. Идеальным рецептом для вас будет овес и миндаль. Овес приходит на помощь комбинированной коже тоже. Замочите 10 орехов в воде и дайте им пропитаться всю ночь. На следующее утро перемалывайте их в пасту. Добавьте 1 ст.л. овса, 1 ч.л. меда и йогурта по мере необходимости. Затем нужно смешать, чтобы получить однородную пасту. Нанесите смесь на лицо и держите его примерно 15-20 минут. Смойте обычной водой. Мед и бананы — отличные натуральные увлажняющие средства.

Йогурт смягчает и увлажняет кожу.

Овес и папайя отшелушивают и удаляют мертвые клетки кожи.

Масла из витамина Е питают кожу.

Розовая вода помогает сбалансировать сухие и жирные участки кожи.

Огурцы прохладные и освежающие.

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