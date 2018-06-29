Взбодрись и охладись! Как приготовить вкуснейший холодный кофе

Чем отличаются друг от друга колд-брю, бамбл, айс-латте, фраппучино и глясе и как приготовить эти напитки в домашних условиях — в материале STAV.AIF.RU.

Холодный кофе можно приготовить двумя способами, — рассказала бариста Мария (Ставрополь). — Самый быстрый — добавить лёд, холодное молоко, сок или мороженое в свежесваренный кофе.

Обычно так готовят летние аналоги популярных кофейных коктейлей: капучино, латте, моккачино. Второй способ элементарный, но он годится только если у вас в запасе есть хотя бы ночь, а лучше — сутки».

Колд-брю — холодный кофе для неторопливых лентяев

Чтобы приготовить колд-брю, нужно залить молотый кофе холодной водой и оставить его настаиваться. Аромат и вкус напитка полностью раскроются за сутки. Если не хотите ждать долго, залейте кофе на ночь и наслаждайтесь холодным напитком с утра.

«Идеальные пропорции для приготовления колд-брю такие же, как и для варки кофе традиционным способом: 1-3 чайных ложки на кружку, в зависимости от предпочтений. Чтобы не пить кофе пополам с гущей, заваривайте его во френч-прессе (заварочный чайник с отжимом) или процедите готовый напиток через бумажный фильтр», — отметила Мария.

Публикация от Starbucks Russia (@starbucksrussia) 1 Май 2018 в 7:28 PDT Если не наливать ингредиенты слоями, а взболтать их в шейкере, получится американо-орандж, бодрящий и утоляющий жажду в жару. Кофейные коктейли с гранатовым соком и гренадином уже полюбились столичным эстетам, но в провинцию эта мода ещё не дошла. Возможно, вы станете первым, кто приготовит грейпфручелло или новый фруточино в городе. Дерзайте!

Мнение эксперта

Мария Грищенко, врач-терапевт (Ставрополь):

«Европейские кардиологи уже признали, что хороший натуральный кофе безопасен для здоровья и в горячем, и в холодном виде. До трёх кружек в день могут пить даже гипертоники.

Непереносимость лактозы тоже не проблема, если заменить коровье молоко растительными продуктами на основе миндаля, сои, овсянки или кокоса».