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Стало известно, на какие продукты цены в Псковской области пойдут вниз
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Стало известно, на какие продукты цены в Псковской области пойдут вниз 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
За текущую неделю на прилавках магазинов Псковской области местные жители заметили некоторые изменения в стоимости продуктов. Так, часть из них стала дешевле. Вместе с тем, есть и продовольствие, которое, наоборот, подорожало. По заявлению Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской Области, заметное удешевление цен наблюдается в ценах на сладости и полукопченую колбасу. Шоколадные конфеты стали дешевле на 8 рублей за килограмм, а колбаса — на 7 рублей. Такое изменение коснулось и сыра. Его цена стала ниже на 4 рубля.
Также псковские потребители отмечают, что с наступлением летнего периода в регионе стоимость овощей и фруктов становится ниже. К примеру, огурцы и помидоры подешевели на 2 рубля за килограмм.
Однако не все продукты стали доступными для граждан области. На текущий момент не удастся сэкономить на чае и сливочном масле. Эти продукты подорожали на 28 рублей и 7 рублей за килограмм, соответственно. В цене прибавили также маргарин и подсолнечное масло. Сейчас их стоимость стала больше на 3 рубля. Подорожание затронуло и мясные продукты. В магазинах жителям региона предлагается брать мясо на 1-2 рубля больше.
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