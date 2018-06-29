5 освежающих безалкогольных напитков, которые стоит попробовать этим летом

Моктейль «Московский мул»

Ингредиенты:

0,5 стакана безалкогольного имбирного пива; 3 ч.л. сока лайма; 3 ч.л. газированной воды.

Инструкция: Наполните бокалы на три четверти колотым льдом. Смешайте все ингредиенты и залейте ими ледовую крошку. Подавайте напиток, украсив долькой свежего лайма. Яблочная сангрия Ингредиенты:

яблоко сорта «Грэни Смит» — 1 шт; яблоко сорта «Хани Крисп» — 1 шт; апельсин — 1 шт; груша — 1 шт; гранат — 1 шт; безалкогольный яблочный сидр — 750 мл; лимонад — 500 мл; сахар по вкусу.

Инструкция: Нарежьте груши и яблоки кубиками, предварительно сняв с них кожуру. Очистите гранат. Апельсин разделите на дольки. Выложите все фрукты в кувшин и залейте яблочным сидром и лимонадом. Перемешайте ингредиенты и по желанию добавьте 1-2 ч.л. сахара. Напиток подают охлажденным, украсив дольками фруктов. Арбузно-мятный лимонад Ингредиенты:

сочный арбуз; 4-6 листиков мяты; 1 лайм; 1 ч.л. газированной воды; мед по вкусу.

Инструкция:

Очистите арбуз от семян и нарежьте его кубиками. Используйте самую темную и наиболее сочную его часть. Вам понадобится около 2-3 стаканов мякоти. Измельчите ягоду в блендере вместе с 2-3 листочками мяты до получения однородного пюре. По желанию процедите массу через сито. Если вам достался не очень сладкий арбуз, добавьте в нее пару чайных ложек меда. Наполните коктейльные бокалы 3 кубиками арбуза и несколькими кубиками льда. Выложите пюре, оставив около 1,5 см до края. Добавьте газированной воды и украсьте бокалы долькой лайма и листиками мяты. Освежающий напиток «Кровавый апельсин»

Ингредиенты:

2 апельсина сорта «Королек»; 0,5 ч.л. молотого имбиря; 0,5 ч.л. куркумы; газированная минеральная вода; 4 листика мяты; 2 веточки розмарина; сахарный сироп или мед — по вкусу.

Инструкция:

Очистите апельсин от кожуры и семян. Разомните мякоть в глубокой посуде вместе с имбирем, куркумой и листиками розмарина. Наполните бокалы кубиками льда и добавьте в них по полстакана фруктового пюре и газированной минеральной воды. Добавьте мед или сахарный сироп и хорошо перемешайте все ингредиенты. Подавайте напиток, украсив долькой кровавого апельсина и листиками мяты.

Цитрусово-лавандовый шорле Ингредиенты: Для лавандового сиропа:

2 ч.л. сушеной лаванды; 1 стакан питьевой воды; 1/3 стакана тростникового сахара; 1/3 стакана кленового или березового сиропа.

Для шорле:

3 лимона; 3 крупных навела (пупочных апельсина); 1/3 стакана лавандового сиропа; 3 стакана газированной минеральной воды; кубики льда; свежая лаванда для украшения.

Инструкция: Приготовьте лавандовый сироп. Для этого смешайте сушеные цветки лаванды и питьевую воду и доведите жидкость до кипения. Убавьте огонь и добавьте в смесь тростниковый сахар и кленовый или березовый сироп. Постоянно перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока сироп не растворится в воде. Оставьте смесь на минимальном огне еще на 15 минут, затем уберите ее в теплое место на один час.

Для приготовления шорле выдавите сок из лимонов и апельсинов. По желанию пропустите его через сито, чтобы убрать мякоть. Налейте сок в кувшин для сервировки и добавьте в него лавандовый сироп. Охладите смесь в холодильнике. Непосредственно перед подачей добавьте в напиток минеральную воду и кубики льда.