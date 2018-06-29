Почему не стоит покупать рыбное филе в магазине

Диетологи рекомендуют изредка разбавлять мясной рацион блюдами из рыбы, однако этот продукт нужно уметь выбирать. Как оказалось, не вся рыба полезна для человека, и даже в проверенных магазинах можно приобрести продукт, не имеющий полезных микроэлементов. Эксперты помогли определить самые качественные и здоровые продукты благодаря нескольким правилам.

Разделка

Многие не любят чистить рыбу из-за сложностей этого дела и неприятного запаха рук. Поэтому покупатели часто выбирают уже готовое филе, которое в большинстве случаев оказывается подделкой. Зачастую указанную на этикетке рыбу заменяют более дешевым сырьем, поскольку без головы идентифицировать стейк очень сложно.

Корка льда

При выборе замороженной рыбы следует внимательно изучить корку льда, образовавшуюся на продукте. Если он желтый или мутный по цвету, есть риск того, что рыба уже не свежая. Также отказаться от покупки стоит, если лед распределен неравномерно или его слишком много, что говорит о том, что продукт уже несколько раз размораживали.

Блеск

Если филе или охлажденная туша слишком сильно блестят, лучше сразу отказаться от такой покупки. Выраженный лаковый блеск может говорить о том, что рыбу обрабатывали полифосфатом, который помогает удерживать влагу между волокнами. Именно из-за него большое филе в процессе готовки теряет чуть ли не половину своего веса.

Лед

Привлекательная рыба на льду или уже подготовленные стейки кажутся самыми полезными и свежими из всего, что есть в магазине. По всем правилам продажи рыбы охлаждать ее можно только после улова, а срок ее хранения в таких условиях может достигать 8 суток. Однако нередко под видом свежепойманной продают размороженную рыбу, что сказывается на ее качестве и вкусовых данных. Следует узнать у продавца откуда и когда приехал товар, и если место вылова далекое — велика вероятность разморозки продукта.

Экзотика

Многие экзотические виды рыб содержат в своем составе вредные микроэлементы, например, ртуть. Эксперты отмечают, что чем старше рыба, тем больше в ней ртути, который имеет свойство накапливаться в организме человека при слишком частом употреблении. Наименьшее количество этого элемента содержится в минтае, хеке, сельди и сардине.