Пицца с овощами и индейкой на тесте без муки от Полины Гагариной

Вам потребуется:

— ряженка — 150 мл;

— яйцо — 1 шт;

— овсяные хлопья — 80 г;

— индейка филе — 300 г;

— помидоры черри — 5 шт;

— помидоры вял. — 4 шт;

— пармезан — 100 г;

— йогурт без добавок;

— брокколи;

— базилик;

— оливковое масло;

— соль.

Как готовить: в йогурте замариновать на пятнадцать минут тонко нарезанное филе индейки. Затем обжарить его на оливковом масле. Брокколи разобрать на соцветия. Черри разрезать пополам, вяленые помидоры тонко нарезать. Натереть сыр. В блендере перемешать ряженку, яйцо, овсяные хлопья и соль. Полученную заготовку вылить на горячую сковороду, смазанную оливковым маслом. Сразу сверху положить черри, вяленые помидоры, индейку и брокколи. Накрыть крышкой, готовить пять минут на среднем огне, затем посыпать пиццу сыром, снова накрыть крышкой и подождать, пока сыр расплавится, после чего украсить блюдо листочками базилика.