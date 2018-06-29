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Пицца с овощами и индейкой на тесте без муки от Полины Гагариной
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Пицца с овощами и индейкой на тесте без муки от Полины Гагариной 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— ряженка — 150 мл;
— яйцо — 1 шт;
— овсяные хлопья — 80 г;
— индейка филе — 300 г;
— помидоры черри — 5 шт;
— помидоры вял. — 4 шт;
— пармезан — 100 г;
— йогурт без добавок;
— брокколи;
— базилик;
— оливковое масло;
— соль.
Как готовить: в йогурте замариновать на пятнадцать минут тонко нарезанное филе индейки. Затем обжарить его на оливковом масле. Брокколи разобрать на соцветия. Черри разрезать пополам, вяленые помидоры тонко нарезать. Натереть сыр. В блендере перемешать ряженку, яйцо, овсяные хлопья и соль. Полученную заготовку вылить на горячую сковороду, смазанную оливковым маслом. Сразу сверху положить черри, вяленые помидоры, индейку и брокколи. Накрыть крышкой, готовить пять минут на среднем огне, затем посыпать пиццу сыром, снова накрыть крышкой и подождать, пока сыр расплавится, после чего украсить блюдо листочками базилика.
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