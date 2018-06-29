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Где купить недорогие овощи в Ставрополе
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Где купить недорогие овощи в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Где пройдёт ставропольская акция «Овощи к подъезду» летом 2018 года?
Автолавки со свежими овощами и фруктами снова приезжают во дворы Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в горадминистрации.
В 2018 году для торговли сельхозпродукцией предусмотрено 60 площадок, на которых фермерским хозяйствам разрешено работать бесплатно. Акция «Овощи к подъезду» позволяет производителям продавать свежие продукты с грядок по ценам ниже, чем в торговых сетях. Вся продукция проходит обязательную сертификацию.
Сейчас ставропольцам привозят свежий картофель, лук, огурцы, баклажаны, кабачки и капусту. В ближайшее время увеличатся поставки свеклы, помидоров, моркови и яблок. В июле-августе появятся первые плоды бахчевых культур, и жители Ставрополя смогут утолять жажду спелыми арбузами.
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