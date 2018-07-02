Град застиг россиянина на трассе и разбил его машину

В Тимашевском районе Краснодарского края мужчина за рулем ВАЗ-2114 попал под град размером с кулак и снял происходившее на телефон. Видео опубликовано на Youtube-канале ViralHog. На записи, изобилующей нецензурными комментариями автора, видно, что град, как минимум, разбил лобовое и заднее стекло автомобили, фару и покрыл вмятинами весь его кузов.