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Крупный град выпал на Кубани
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Крупный град выпал на Кубани 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Живая Кубань
Серьезное чрезвычайное происшествие, связанное с погодными условиями произошло в Краснодарском крае, сообщает «НьюИнформ».
По информации представителей местной администрации, в Тимашевском районе выпал град, который серьезной повредил крыши жилых домов.
По предварительным данным, в субботу, 30 июня, на территорию населенных пунктов Тимашевского района Краснодарского края выпал крупный град. Стихия повредила большую часть домов, у которых побило крыши.
"Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1800 дворов — 80% домовладений — пострадали: кровли и крыши. Шифер побит", — сообщили в администрации района.
На данный момент создан оперативный штаб, который занимается устранением последствий стихии. Так, к работам привлечены более 100 человек из разных структур, которые займутся восстановлением подачи энергетики в районе.
Также из пострадавших домов было эвакуировано 12 человек, которые переселены в местную гостиницу.
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Женский форум  Ещё 19 источников 
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