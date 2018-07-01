Крупный град выпал на Кубани

Серьезное чрезвычайное происшествие, связанное с погодными условиями произошло в Краснодарском крае, сообщает «НьюИнформ».

По информации представителей местной администрации, в Тимашевском районе выпал град, который серьезной повредил крыши жилых домов.

По предварительным данным, в субботу, 30 июня, на территорию населенных пунктов Тимашевского района Краснодарского края выпал крупный град. Стихия повредила большую часть домов, у которых побило крыши.

"Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1800 дворов — 80% домовладений — пострадали: кровли и крыши. Шифер побит", — сообщили в администрации района.

На данный момент создан оперативный штаб, который занимается устранением последствий стихии. Так, к работам привлечены более 100 человек из разных структур, которые займутся восстановлением подачи энергетики в районе.

Также из пострадавших домов было эвакуировано 12 человек, которые переселены в местную гостиницу.