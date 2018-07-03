Жители станицы Новокорсунской в Краснодарском крае, пострадавшей от недавнего града размером с куриное яйцо, вышли на улицы, требуя помощи от властей в восстановлении своих домов.
В станице около двух тысяч жилых домов. Все они, по словам местных жителей, сильно разрушены стихией. Однако администрация решила не учитывать значительную часть повреждений.
На сход приехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. После жалоб жителей на то, что от государства им пообещали компенсацию в 50 тысяч рублей в расчете на дом, глава региона заверил, что сумма будет увеличена до 120 тысяч. Вот что рассказала Business FM жительница станицы Яна:
— 50 тысяч для людей было очень мало. И этого бы точно не хватило на восстановление даже крыш, не считая того, что у людей окна, стены, а у некоторых вообще дома развалились. У меня полностью нет крыши над домом, 50 тысяч не хватило бы на материал, не то, что даже за работу. Окна у меня все побитые.
— Губернатор пришел на встречу?
— Поговорили, собрались все в ДК местном, обещали нам выплатить по 120 тысяч вместо 50-ти, по крайней мере, на материал хватит. Комиссия пришла сюда, пофотографировали, записали и ушли. Больше пока ничего.
— Они сказали, что вы сами восстановите, а потом деньги?
— Сказали, что в ближайшее время. Когда, кто — ничего не знают.
— 120 тысяч — это на дом?
— Да, неважно, сколько квадратов, у кого больше, у кого меньше, 120 тысяч и все. Мы уже рады и этому.
После стихийного бедствия в районе практически исчезли стройматериалы. А те, что остались, существенно подорожали.
Роман житель станицы Новокорсунской «Вышли на акцию протеста, потому что штаб вроде бы создан, пообещали, что будет помощь какая-то людям, но стройматериалы пользуются огромным спросом, у нас сразу по району возросли цены. Я сейчас ездил, чтобы лес купить на новую крышу, в соседний район, потому что у нас с 9 тысяч подпрыгнуло до 11-12 тысяч, на две-три тысячи поднялся лес. То же самое по шиферу, по всему. Его просто сейчас по району везде нет, люди разобрали. Завоза нет. Администрация говорит: будем вам компенсировать. И опять же компенсируется только в жилые строения. У меня, например, свой дом построен у родителей во дворе, я его еще не ввел в эксплуатацию. И так получается, что он не считается жилым помещением. Даже металлическая кровля, на стыках она везде светится, малейший дождь, ветер, люди так же поплывут и под металлическими крышами. Вы покупайте, говорят, материал, покупайте, делайте, потом, возможно, будут какие-то выплаты. Но в эти выплаты народ особо не верит».
Власти Краснодарского края оценили ущерб от града экономике края в 1,5 млрд рублей. Из бюджета выделили 150 млн рублей. Их, по словам губернатора края, разделят между пострадавшими жителями и сельхозпроизводителями, чьи потери составили свыше 50% обрабатываемой земли.