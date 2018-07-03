Кубанцы требуют помощи от властей — град с куриное яйцо повредил дома

Жители станицы Новокорсунской в Краснодарском крае, пострадавшей от недавнего града размером с куриное яйцо, вышли на улицы, требуя помощи от властей в восстановлении своих домов.

В станице около двух тысяч жилых домов. Все они, по словам местных жителей, сильно разрушены стихией. Однако администрация решила не учитывать значительную часть повреждений.

На сход приехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев . После жалоб жителей на то, что от государства им пообещали компенсацию в 50 тысяч рублей в расчете на дом, глава региона заверил, что сумма будет увеличена до 120 тысяч. Вот что рассказала Business FM жительница станицы Яна:

— 50 тысяч для людей было очень мало. И этого бы точно не хватило на восстановление даже крыш, не считая того, что у людей окна, стены, а у некоторых вообще дома развалились. У меня полностью нет крыши над домом, 50 тысяч не хватило бы на материал, не то, что даже за работу. Окна у меня все побитые.

— Губернатор пришел на встречу?

— Поговорили, собрались все в ДК местном, обещали нам выплатить по 120 тысяч вместо 50-ти, по крайней мере, на материал хватит. Комиссия пришла сюда, пофотографировали, записали и ушли. Больше пока ничего.

— Они сказали, что вы сами восстановите, а потом деньги?

— Сказали, что в ближайшее время. Когда, кто — ничего не знают.

— 120 тысяч — это на дом?

— Да, неважно, сколько квадратов, у кого больше, у кого меньше, 120 тысяч и все. Мы уже рады и этому.

После стихийного бедствия в районе практически исчезли стройматериалы. А те, что остались, существенно подорожали.

Роман житель станицы Новокорсунской «Вышли на акцию протеста, потому что штаб вроде бы создан, пообещали, что будет помощь какая-то людям, но стройматериалы пользуются огромным спросом, у нас сразу по району возросли цены. Я сейчас ездил, чтобы лес купить на новую крышу, в соседний район, потому что у нас с 9 тысяч подпрыгнуло до 11-12 тысяч, на две-три тысячи поднялся лес. То же самое по шиферу, по всему. Его просто сейчас по району везде нет, люди разобрали. Завоза нет. Администрация говорит: будем вам компенсировать. И опять же компенсируется только в жилые строения. У меня, например, свой дом построен у родителей во дворе, я его еще не ввел в эксплуатацию. И так получается, что он не считается жилым помещением. Даже металлическая кровля, на стыках она везде светится, малейший дождь, ветер, люди так же поплывут и под металлическими крышами. Вы покупайте, говорят, материал, покупайте, делайте, потом, возможно, будут какие-то выплаты. Но в эти выплаты народ особо не верит».

Власти Краснодарского края оценили ущерб от града экономике края в 1,5 млрд рублей. Из бюджета выделили 150 млн рублей. Их, по словам губернатора края, разделят между пострадавшими жителями и сельхозпроизводителями, чьи потери составили свыше 50% обрабатываемой земли.