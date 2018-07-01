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На Кубани выпал град размером с кулак, повреждены 1800 дворов
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На Кубани выпал град размером с кулак, повреждены 1800 дворов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В субботу, 30 июня, в Тимашевском районе Краснодарского края выпал крупный град, некоторые градины были размером с кулак. Повреждены крыши домов — в одной из станиц пострадали порядка 80 процентов зданий. Такие данные сообщила СМИ представитель администрации Тимашевского района.
80 процентов домовладений — это 1800 дворов. Пострадали кровли и крыши домов, побит шифер.
12 человек из поврежденных домов временно поселили в гостиницу, которая расположена в райцентре. В ликвидации последствий ЧП участвуют около 100 человек: энергетики, работники газовой и других служб.
По словам очевидцев, крупный град прошел в нескольких районах региона на равнинной территории (в том числе рядом с Краснодаром) и в предгорьях. Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что стихия повредила дома.
Ранее ГУ МЧС региона предупреждало, что до 1 июля включительно в регионе ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром скоростью до 20-25 метров в секунду. На реках бассейна реки Кубань и на реках Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами — до неблагоприятных отметок, передает ТАСС.
Сотрудники оперативных служб работают в усиленном режиме, создан штаб по ликвидации последствий удара стихии.
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