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На Кубани выпал крупный град
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На Кубани выпал крупный град 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Крупный град выпал в субботу в Тимашевском районе Краснодарского края, часть градин были размером с кулак. Повреждены крыши — в одной из станиц пострадали около 80% домов, сообщила ТАСС представитель администрации Тимашевского района — одного из тех, которых коснулась стихия.
"Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1800 дворов — 80% домовладений — пострадали: кровли и крыши. Шифер побит", — сказала она.
Собеседница уточнила, что 12 человек из поврежденных домов временно переселены в гостиницу, расположенную в райцентре. К ликвидации последствий ЧП привлечены около 100 человек: энергетики, газовая и другие службы.
Как пишут очевидцы в социальных сетях, крупный град прошел в нескольких районах региона на равнинной территории, в том числе неподалеку от Краснодара, и в предгорьях. Очевидцы также сообщают, что некоторые градины были размером с кулак. Некоторые пользователи пишут, что стихия повредила дома.
Ранее региональное ГУ МЧС предупреждало, что до 1 июля включительно в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром скоростью до 20-25 м/с. На реках бассейна реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами — до неблагоприятных отметок.
Штаб по ликвидации последствий
Оперативные службы Краснодарского края переведены в усиленный режим работы из-за прошедшего в регионе крупного града. Создан специальный региональный штаб, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев журналистам в субботу.
"Сейчас оперативные службы региона работают в усиленном режиме в связи с прошедшим на территории Кубани градом. Больше всего пострадали муниципалитеты в северной и центральной части региона. В этих районах будет проведен комплекс мероприятий по ликвидации последствий стихии. Создан краевой штаб под руководством моего первого заместителя Андрея Алексеенко, который уже занимается восстановительными работами и проводит предварительную оценку нанесенного непогодой ущерба", — сказал глава Кубани.
Он уточнил, что также поручил главам районов оперативно докладывать обстановку и оказывать помощь всем пострадавшим.
"Хочу отметить, что угроза в виде ливней с градом сохраняется в отдельных районах Кубани, также ожидается шквалистый ветер до 20-25 м/c. Я прошу жителей края проявить максимальную осторожность и бдительность во время разгула стихии, в случае нештатных ситуаций звонить в оперативные службы своих муниципалитетов", — добавил он.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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